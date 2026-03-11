　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大窠坑溪、壽德公園奪雙獎　新北治水實力獲國家級認證

▲大窠坑溪、壽德公園奪雙獎。（圖／新北市水利局提供）

▲新北市中和區壽德公園滯洪池工程榮獲國家建築金獎公共建設優質獎首獎。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市推動治水與城市環境治理再傳佳績。「大窠坑溪水環境營造工程（第2期）」與「中和區壽德公園滯洪池工程」分別榮獲第25屆公共工程金質獎水利類佳作及第26屆國家建築金獎公共建設優質獎首獎。新北市政府今（11日）於市政會議中，由水利局長宋德仁率隊向市長侯友宜獻獎，展現新北在都市防災與生態復育雙軌並進的治理成果。

侯友宜表示，新北市持續推動海綿城市與生態治水策略，透過工程專業結合環境永續理念，逐步擴展至更多河段與都市節點，全面提升城市防災能力與生活品質。此次獲得國家級獎項肯定，不僅代表水利局長期深耕與專業努力獲得高度認同，也證明公共建設可以同時兼顧防洪安全、生態永續與市民生活需求。未來市府將持續以打造韌性城市為目標，推動創新治水工程，為市民守護安全、宜居且充滿綠意的生活環境。

▲大窠坑溪、壽德公園奪雙獎。（圖／新北市水利局提供）

▲大窠坑溪水環境營造工程（第2期）榮獲公共工程金質獎水利類佳作。

水利局長宋德仁指出，「大窠坑溪水環境營造工程（第2期）」秉持近自然工法理念，將原本水泥化、筆直僵硬的三面光排水渠道，改造為具有深潭、淺灘與多樣流況的自然型河道，並以天然石材與木材營造多元棲地，同時透過植生淨化與自然曝氣方式提升水中溶氧量與水質穩定度，使河川逐步恢復自我調節能力。

根據最新生態追蹤結果，已有多種指標性物種回到溪流棲息，生態多樣性明顯提升，成功串聯都會區破碎的生態鏈，讓河川從單一排水功能轉型為具生命力的生態廊道。此外，工程也同步優化周邊人本環境，透過人車分流、親水步道及綠蔭空間規劃，打造全齡共享的友善水岸空間，獲得評審高度肯定。

▲大窠坑溪、壽德公園奪雙獎。（圖／新北市水利局提供）

▲壽德公園將防災功能與遊具結合，成為最具特色的防災公園。

另一方面，「中和區壽德公園滯洪池工程」則以創新防災設計榮獲第26屆國家建築金獎公共建設優質獎首獎。工程位於中和區民享街與莒光路一帶，針對當地地勢低窪及強降雨風險，採下挖式立體設計，在不減少既有綠地面積的前提下打造滯洪容量達1萬2340噸的滯洪池，相當於約5座標準游泳池水量，大幅提升區域調蓄能力。

工程同時整合雨水回收系統與景觀設計，盡可能保留既有老樹區，延續地方眷村記憶，並利用地形高低差設置共融式遊具、溜滑梯與體健設施，讓防災機能與公園休憩空間相互融合。平時作為市民休閒公園使用，汛期則轉化為重要的滯洪設施，在豪雨期間迅速蓄水、雨勢趨緩後再排空，有效守護周邊社區與居民安全。

水利局補充，大窠坑溪工程象徵河川生態復育的成功實踐，壽德公園滯洪池則代表都市防洪韌性的提升，兩項工程共同勾勒出新北市打造韌性城市的藍圖。此次雙雙榮獲國家級獎項，不僅肯定工程品質與規劃理念，也展現公共建設已從單一功能導向，邁向兼顧安全、防災、生態與生活品質的新階段。

▲大窠坑溪、壽德公園奪雙獎。（圖／新北市水利局提供）

▲大窠坑溪水環境營造工程具有多樣水域型態，提供自然棲地與生態跳島。

【更多新聞】

►噁爆畫面曝！基隆廟口夜市巷弄「滿地油汙卡溝」　區公所清不完

►保三警犬連2天建功！2女私密處藏10顆海洛因球　下機秒被嗅出

►毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

►只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

►基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
0比9兵敗日本　捷克總教練感人發言
郭書瑤親吐「撕公告內幕」　首談管理費風波
莊陳仲敖親筆畫「WBC回憶藏洋蔥」　球迷爆淚
快訊／最美議員宣布不再爭取連任！　以不同身分關心新北
義大利隊「開始就不手軟」爆冷贏美國　MLB驚嘆：隊史最大勝利

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北連續10年榮獲最乾淨城市　侯友宜：公私協力打造永續家園

大窠坑溪、壽德公園奪雙獎　新北治水實力獲國家級認證

聯邦快遞桃園機場轉運中心啟用　蕭美琴：打造更友善、競爭力環境

國立金門大學校長遴選投票結果出爐　洪集輝獲最高票

桃園市勇奪「2026年智慧20大獎」　國際首座四連霸城市！

台南市推動廚餘分類回收　環保局：餐飲業不得直接丟垃圾車

香格里拉飯店消防編組訓練　南消強化大型場所防災應變

瀕危九九峰秋海棠　林業署號召與在地社區、學校攜手復育

二信高中新增AI與設計實驗班　培育人才接軌未來產業趨勢

成大醫院亮相HIMSS全球大會　展示AI遠距照護與智慧醫療成果

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

新北連續10年榮獲最乾淨城市　侯友宜：公私協力打造永續家園

大窠坑溪、壽德公園奪雙獎　新北治水實力獲國家級認證

聯邦快遞桃園機場轉運中心啟用　蕭美琴：打造更友善、競爭力環境

國立金門大學校長遴選投票結果出爐　洪集輝獲最高票

桃園市勇奪「2026年智慧20大獎」　國際首座四連霸城市！

台南市推動廚餘分類回收　環保局：餐飲業不得直接丟垃圾車

香格里拉飯店消防編組訓練　南消強化大型場所防災應變

瀕危九九峰秋海棠　林業署號召與在地社區、學校攜手復育

二信高中新增AI與設計實驗班　培育人才接軌未來產業趨勢

成大醫院亮相HIMSS全球大會　展示AI遠距照護與智慧醫療成果

快Tag暈船仔！戀愛腦「4星座」一曖昧就暈爆　摩羯慘淪情緒垃圾桶

基隆港睽違7年再現3郵輪同靠盛況　下周又將3輪同日到港

濟州療癒海岸散步路線　看紅白小馬燈塔、訪海景咖啡一條街

益生菌「會被胃酸殺光」？醫師破解迷思：死了還是能守護你

新北連續10年榮獲最乾淨城市　侯友宜：公私協力打造永續家園

郭書瑤親吐「撕公告內幕」　談管理費風波：這輩子做過最壞的事

快訊／苗栗轎車違規闖平交道　遭貨運火車猛撞側翻

大窠坑溪、壽德公園奪雙獎　新北治水實力獲國家級認證

贏墨西哥慶祝到半夜？美國教頭坦言球員很累　美媒直指太鬆懈

力挺台灣體育！林鴻道獲一等卿雲勳章　林昀儒、王冠閎等國手齊祝賀

陶晶瑩含淚送別袁惟仁　「來生要好好照顧身體」

地方熱門新聞

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

買水煎包一咬「吃到假牙」！台東縣衛生局回應

台南安南區路燈閃爍引民眾熱議海佃路開關故障搶修

金門大學校長遴選洪集輝獲最高票

桃園市新增13里　10萬市民須換身分證

醫師提醒新生兒先天性心臟病應及早發現即時治療

高虹安宣布「3項暖心托育新制」正式上線

嘉義市振興券熱潮退燒　預算剩逾六成

國民黨才提名翁壽良　公教總會長挺張啓楷

桃園慈母宮「先民文化祭」+舞蹈競賽　3/29登場

出國代購保健品恐踩法網未具藥商資格最高罰200萬

桃園兒美館「外掛學校」　多元藝術體驗等你來

台南市東區公有停車場遭長期占用？王家貞促全面清查落實收費

更多熱門

相關新聞

新北市前議員收賄護航違建　更審改判5年半

新北市前議員收賄護航違建　更審改判5年半

國民黨籍新北市前議員廖正良，在2015年某廠商的違建鐵皮屋將被拆除時，趁著廠商前來請託，他伸出3根手指索取賄賂30萬元，護航廠商免拆屋，遭檢方查獲，提起公訴。一二審均將廖正良判處有期徒刑6年，案經撤銷發回，高等法院11日更一審改判廖正良有期徒刑5年6月。

板橋江子翠自行車道鋪面優化　即日起至4／7改道通行

板橋江子翠自行車道鋪面優化　即日起至4／7改道通行

淡江大橋「狂傳尖銳魔音」居民半年睡不好　影片曝光

淡江大橋「狂傳尖銳魔音」居民半年睡不好　影片曝光

北市府參訪新北公托　侯友宜：雙北攜手完善托育服務

北市府參訪新北公托　侯友宜：雙北攜手完善托育服務

提前整備減災害衝擊　新北添2處水患自主防災社區

提前整備減災害衝擊　新北添2處水患自主防災社區

關鍵字：

新北市治水生態復育防洪工程

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面