大窠坑溪、壽德公園奪雙獎　新北治水實力獲國家級認證

▲新北市中和區壽德公園滯洪池工程榮獲國家建築金獎公共建設優質獎首獎。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市推動治水與城市環境治理再傳佳績。「大窠坑溪水環境營造工程（第2期）」與「中和區壽德公園滯洪池工程」分別榮獲第25屆公共工程金質獎水利類佳作及第26屆國家建築金獎公共建設優質獎首獎。新北市政府今（11日）於市政會議中，由水利局長宋德仁率隊向市長侯友宜獻獎，展現新北在都市防災與生態復育雙軌並進的治理成果。

侯友宜表示，新北市持續推動海綿城市與生態治水策略，透過工程專業結合環境永續理念，逐步擴展至更多河段與都市節點，全面提升城市防災能力與生活品質。此次獲得國家級獎項肯定，不僅代表水利局長期深耕與專業努力獲得高度認同，也證明公共建設可以同時兼顧防洪安全、生態永續與市民生活需求。未來市府將持續以打造韌性城市為目標，推動創新治水工程，為市民守護安全、宜居且充滿綠意的生活環境。

▲大窠坑溪水環境營造工程（第2期）榮獲公共工程金質獎水利類佳作。

水利局長宋德仁指出，「大窠坑溪水環境營造工程（第2期）」秉持近自然工法理念，將原本水泥化、筆直僵硬的三面光排水渠道，改造為具有深潭、淺灘與多樣流況的自然型河道，並以天然石材與木材營造多元棲地，同時透過植生淨化與自然曝氣方式提升水中溶氧量與水質穩定度，使河川逐步恢復自我調節能力。

根據最新生態追蹤結果，已有多種指標性物種回到溪流棲息，生態多樣性明顯提升，成功串聯都會區破碎的生態鏈，讓河川從單一排水功能轉型為具生命力的生態廊道。此外，工程也同步優化周邊人本環境，透過人車分流、親水步道及綠蔭空間規劃，打造全齡共享的友善水岸空間，獲得評審高度肯定。

▲壽德公園將防災功能與遊具結合，成為最具特色的防災公園。



另一方面，「中和區壽德公園滯洪池工程」則以創新防災設計榮獲第26屆國家建築金獎公共建設優質獎首獎。工程位於中和區民享街與莒光路一帶，針對當地地勢低窪及強降雨風險，採下挖式立體設計，在不減少既有綠地面積的前提下打造滯洪容量達1萬2340噸的滯洪池，相當於約5座標準游泳池水量，大幅提升區域調蓄能力。

工程同時整合雨水回收系統與景觀設計，盡可能保留既有老樹區，延續地方眷村記憶，並利用地形高低差設置共融式遊具、溜滑梯與體健設施，讓防災機能與公園休憩空間相互融合。平時作為市民休閒公園使用，汛期則轉化為重要的滯洪設施，在豪雨期間迅速蓄水、雨勢趨緩後再排空，有效守護周邊社區與居民安全。

水利局補充，大窠坑溪工程象徵河川生態復育的成功實踐，壽德公園滯洪池則代表都市防洪韌性的提升，兩項工程共同勾勒出新北市打造韌性城市的藍圖。此次雙雙榮獲國家級獎項，不僅肯定工程品質與規劃理念，也展現公共建設已從單一功能導向，邁向兼顧安全、防災、生態與生活品質的新階段。

▲大窠坑溪水環境營造工程具有多樣水域型態，提供自然棲地與生態跳島。