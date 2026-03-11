　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊鎖定美軍　發射6枚飛彈

▲▼ 在耶路撒冷可見一枚伊朗飛彈飛向以色列。（圖／路透）

▲在耶路撒冷可見一枚伊朗飛彈飛向以色列。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）11日宣布，在「真實承諾四號行動」（True Promise 4）中已經發動39波攻擊，其中第37波攻勢為衝突爆發以來火力最強、規模最大的一次，動用包含「最強飛彈」霍拉姆沙赫爾（Khorramshahr）展開反擊，向美軍基地發射6枚飛彈，並將持續鎖定美國在區域內的軍事據點。

革命衛隊在聲明中指出，行動中動用了「加迪爾」飛彈、「霍拉姆沙赫爾」多頭飛彈及「埃瑪德」型飛彈在內的多款重型飛彈，鎖定波斯灣周邊的美軍基地發動打擊。向其中一處供美軍使用的基地發射4枚飛彈，另以2枚飛彈攻擊美軍位於科威特阿里夫詹營（Camp Arifjan）的基地。

革命衛隊並稱，相關攻擊與無人機作戰同步推進，形成大規模聯合作戰行動，同時宣稱，連日的攻擊已在以色列控制區內造成廣泛恐慌，當地民眾連續多日需頻繁進出防空避難設施。

第37波曾為最大攻勢　飛彈打擊持續數小時

革命衛隊曾在11日稍早的聲明中表示，第37波攻擊是衝突爆發以來火力最強、規模最大的一次行動，攻勢持續超過3小時，採取多層次、不中斷的飛彈打擊模式，鎖定包括特拉維夫南部海拉衛星通訊中心、耶路撒冷等軍事設施，同時也將伊拉克艾比爾（Erbil）的美國相關據點列為目標。

改變戰術節奏　伊朗稱將持續加大攻勢

伊朗表示，伊朗已結束過去「對等回擊」的策略，未來將採取持續加壓的打擊方式，直到對手遭到全面懲罰為止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗曝「新目標名單」　Google、微軟、輝達慘遭納入攻擊範
幸運兒消費649元中千萬！接蔣萬安來電以為詐騙：拿來買台積電
快訊／五月天道歉了！　緊急宣布：歌迷可免費進場
快訊／他恐嚇明「北車放炸彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗官媒曝「新目標名單」　Google、微軟、輝達慘遭納入攻擊範圍

美P-8A海神巡邏機飛越台灣海峽　美軍證實：展現對印太的承諾

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊鎖定美軍　發射6枚飛彈

本人神隱！伊朗效忠大會驚見「紙板最高領袖」　官員排隊親吻網瘋傳

納稅錢花去哪？　五角大廈爆年底「狂噴近8億」買牛排、龍蝦

公車投幣箱挖到寶！「2000多年古硬幣」被當車資投下去

賣淫女陳屍旅館！激戰後遭買春客亂刀砍死　只因價碼喬不攏

杜拜機場「2架無人機墜落」釀4傷！　旅客被警告遠離窗戶

斬首失算？紐時揭「川普誤判伊朗反擊」　官員不敢直諫

日貨櫃船在波斯灣遭到攻擊！　商船三井證實：船體受損

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

伊朗官媒曝「新目標名單」　Google、微軟、輝達慘遭納入攻擊範圍

美P-8A海神巡邏機飛越台灣海峽　美軍證實：展現對印太的承諾

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊鎖定美軍　發射6枚飛彈

本人神隱！伊朗效忠大會驚見「紙板最高領袖」　官員排隊親吻網瘋傳

納稅錢花去哪？　五角大廈爆年底「狂噴近8億」買牛排、龍蝦

公車投幣箱挖到寶！「2000多年古硬幣」被當車資投下去

賣淫女陳屍旅館！激戰後遭買春客亂刀砍死　只因價碼喬不攏

杜拜機場「2架無人機墜落」釀4傷！　旅客被警告遠離窗戶

斬首失算？紐時揭「川普誤判伊朗反擊」　官員不敢直諫

日貨櫃船在波斯灣遭到攻擊！　商船三井證實：船體受損

温昇豪成人體實驗對象　記憶出現異常

快訊／今彩539頭獎開出2注！　800萬落在兩縣市

伊朗官媒曝「新目標名單」　Google、微軟、輝達慘遭納入攻擊範圍

楊昇達慶女兒滿月　揭「曾數度阻若綺生子」感性告白：我真的很愛妳

張齡予爆出自己30歲最帥決定　連老公都不知情

海軍S-70C反潛直升機訓練　駕駛操作不當「副油箱被拋落海」

快訊／五月天道歉了！取消演唱會被罵爆…緊急宣布：可免費進場

檢察官協會籲檢察總長票選制度化　納入法院組織法強化權責

快訊／不滿「無能政府敗壞社會風氣」　他貼文12日中午北車放炸彈

國道多次超速挨罰逾5萬+吊牌　駕駛提告質疑測速仍敗訴

【根本是撒嬌怪】半路遇到黃金獵犬主動貼貼狂討摸♥

國際熱門新聞

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

大阪市中心「巨大鋼管」衝出地面！畫面曝

伊朗3走向！川普提早喊卡恐更糟

最猛空襲！　德黑蘭居民喊「有如地獄」

川普誤判伊朗反擊　官員不敢直諫

4歲孫玩耍潑顏料！親嬤一怒竟「整桶熱水澆他頭上」

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇！　衛星影片曝光

川普又要伊朗「無條件投降」！美股震盪收跌　台積電ADR跌近2美元

伊朗新防長傳遭擊斃　美以聯手空襲影像曝

費仔老婆「曬台灣國旗」：為Team Taiwan驕傲

川普么兒、金主愛「結婚照」迷因瘋傳

美國將對伊朗發動「最猛攻擊」

向華強嘆兒子：專交豬朋狗友　2000億遺產交媳婦管理

更多熱門

相關新聞

伊朗大會現「紙板最高領袖」　官員排隊親吻

伊朗大會現「紙板最高領袖」　官員排隊親吻

以色列與美國對伊朗發動空襲、造成伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡，其子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接班掌權，但至今仍未公開露面。

川普誤判伊朗反擊　官員不敢直諫

川普誤判伊朗反擊　官員不敢直諫

美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

川普么兒、金主愛「結婚照」迷因瘋傳

川普么兒、金主愛「結婚照」迷因瘋傳

伊朗新領袖證實「在戰爭中受傷」！

伊朗新領袖證實「在戰爭中受傷」！

關鍵字：

伊朗北美要聞IRGC霍拉姆沙赫爾

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面