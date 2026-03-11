伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊鎖定美軍　發射6枚飛彈

▲在耶路撒冷可見一枚伊朗飛彈飛向以色列。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）11日宣布，在「真實承諾四號行動」（True Promise 4）中已經發動39波攻擊，其中第37波攻勢為衝突爆發以來火力最強、規模最大的一次，動用包含「最強飛彈」霍拉姆沙赫爾（Khorramshahr）展開反擊，向美軍基地發射6枚飛彈，並將持續鎖定美國在區域內的軍事據點。

革命衛隊在聲明中指出，行動中動用了「加迪爾」飛彈、「霍拉姆沙赫爾」多頭飛彈及「埃瑪德」型飛彈在內的多款重型飛彈，鎖定波斯灣周邊的美軍基地發動打擊。向其中一處供美軍使用的基地發射4枚飛彈，另以2枚飛彈攻擊美軍位於科威特阿里夫詹營（Camp Arifjan）的基地。

革命衛隊並稱，相關攻擊與無人機作戰同步推進，形成大規模聯合作戰行動，同時宣稱，連日的攻擊已在以色列控制區內造成廣泛恐慌，當地民眾連續多日需頻繁進出防空避難設施。

第37波曾為最大攻勢 飛彈打擊持續數小時

革命衛隊曾在11日稍早的聲明中表示，第37波攻擊是衝突爆發以來火力最強、規模最大的一次行動，攻勢持續超過3小時，採取多層次、不中斷的飛彈打擊模式，鎖定包括特拉維夫南部海拉衛星通訊中心、耶路撒冷等軍事設施，同時也將伊拉克艾比爾（Erbil）的美國相關據點列為目標。

改變戰術節奏 伊朗稱將持續加大攻勢

伊朗表示，伊朗已結束過去「對等回擊」的策略，未來將採取持續加壓的打擊方式，直到對手遭到全面懲罰為止。