政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／最美議員宣布不再爭取連任！　戴湘儀：以不同身分關心新北

▲新北市議員戴湘儀。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市議員戴湘儀。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市議員選舉昨起領表，預計將提名38席，力拚過半。不過「侯家軍」、新莊議員戴湘儀今（11日）宣布，面對 2026年選舉，她經過審慎思考與對未來人生方向的評估，她想向所有關心與支持她的朋友們鄭重報告，「我決定不再爭取新北市議員連任」，這個決定對她來說並不容易，但她始終相信，參與公共事務可以有許多不同的形式，未來她仍將以不同的身分持續關心公共事務，為社會帶來更多正向的改變。

戴湘儀表示，好好做事，為一座城市帶來長遠而正面的改變，是她投身公共事務的初心，也是她從政以來始終堅持的方向。在擔任新北市議員的這段時間裡，她從文化、教育、青年、心理健康、社會情緒學習、性平教育與動物保護等不同面向努力耕耘，希望為新莊與新北累積更多長遠的公共價值。

在文化政策上，戴湘儀指出，她積極爭取各項藝文活動落地新莊，推動市府建立新莊廟街跨局處合作平台，提出老店再造計畫，並結合廟街市集、藝術牆面與廟宇文化時尚秀等創新活動，讓在地文化以新的形式被看見，也讓新莊深厚的歷史底蘊得以延續。在心理健康議題上，更持續推動心理諮詢資源的引介與校園情緒教育的倡議，並與各界合作建構校園與社會的情緒支持網絡，包括心輔犬支持服務與校園犬轉型培訓等計畫，希望讓更多孩子在成長過程中，能獲得穩定而溫暖的支持。

戴湘儀提到，公共事務的推動並不容易，過程中難免會面對誤解、批評甚至不實指控，但她始終提醒自己莫忘初衷，不因外界聲音而動搖，持續堅定前行。這些年的問政歷程與市政累積，對她而言都是非常珍貴的人生經驗，從媒體工作、幕僚歷練到成為民意代表，一路走來所累積了許多的養分與能量，接下來，她也會帶著這些經驗與勇氣，以不同的形式持續努力。

面對 2026年選舉，戴湘儀說，她經過審慎思考與對未來人生方向的評估，她想向所有關心與支持她的朋友們鄭重報告，「我決定不再爭取新北市議員連任」，這個決定對她來說並不容易，但她始終相信，參與公共事務可以有許多不同的形式，未來她仍將以不同的身分持續關心公共事務，為社會帶來更多正向的改變。

戴湘儀也說，感謝市長侯友宜給她機會踏入新北市這座可愛的城市，也再次感謝所有朋友一路以來的支持與陪伴，每一雙手、每一個笑容，她都會記得。

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

