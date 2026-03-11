　
社會 社會焦點 保障人權

國民黨偽造連署案開庭　黃呂錦茹抱怨電子手環害血壓高

▲▼台北地院審理黃呂錦茹等人大罷免幽靈連署案，國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹在友人陪同下赴北院出庭。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃呂錦茹因涉嫌偽造罷免連署案，被命配戴電子手環，11日以導致壓力大血壓高請求免戴。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院11日再次開庭審理國民黨台北市黨部「幽靈連署」造假案，遭起訴的被告中，仍然只有賴苡任堅持不認罪，辯稱不知道專職黨工決定要偽造連署；前市黨部主委黃呂錦茹原本被命配戴電子腳環防逃亡，以健康因素聲請改戴手環後，再次向法官抱怨因壓力大導致血壓飆高，希望能免除電子腳環。

台灣政壇在2025年掀起大罷免潮，國民黨台北市黨部為了反制，涉嫌由黃呂錦茹指示抄寫黨員名冊，並偽造簽名連署提案罷免民進黨籍立委吳思瑤、吳沛憶，黃呂、市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿、罷免吳思瑤召集人賴苡任、北市第四區黨部執行長陳奎勳等5人，被台北地檢署依偽造文書、違反《個資法》等罪嫌起訴。

賴苡任從被起訴至今，都維持無罪答辯，11日在法庭上由律師代為發言表示，賴苡任不知道專職黨工決定要偽造文書，希望法院傳喚相關證人出庭，證明賴苡任的清白；其餘4名被告則都承認檢方起訴內容，希望獲得法院能從輕量刑或給予緩刑的機會。

曾因連署案遭羈押近百天的黃呂錦茹，2025年8月認罪重獲自由的代價除了保釋金1000萬元，還要接受科技監控，在左腳配戴電子腳環，2026年1月間以肌肉力量薄弱，加上身體問題需到醫院進行精密儀器檢查等理由，請求變更配戴電子手環獲法院裁准，11日在開庭時，再以配戴手環造成心理壓力，血壓飆高等理由，希望免除配戴腳環的限制，法官表示將由合議庭評議後決定。

03/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

0比9兵敗日本　捷克總教練感人發言
郭書瑤親吐「撕公告內幕」　首談管理費風波
莊陳仲敖親筆畫「WBC回憶藏洋蔥」　球迷爆淚
快訊／最美議員宣布不再爭取連任！　以不同身分關心新北
義大利隊「開始就不手軟」爆冷贏美國　MLB驚嘆：隊史最大勝利

黨中央舊址非不當黨產　國民黨酸：禁不起司法檢驗

黨中央舊址非不當黨產　國民黨酸：禁不起司法檢驗

針對行政院不當黨產處理委員會於107年認定國民黨原中央黨部（台北市中山南路11號）為「不當取得財產」，並向國民黨追徵11億3972萬餘元一案，最高行政法院已判決國民黨勝訴、撤銷處分並駁回黨產會上訴，全案確定。國民黨今（11日）表示，此一判決再次證明，不當黨產會過去多年以政治目的操作、濫行處分的作法，終究禁不起司法檢驗。

快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人

快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人

不滿蕭敬嚴昔酸國民黨還想選議員　徐巧芯、葉元之齊轟：唯一不支持

不滿蕭敬嚴昔酸國民黨還想選議員　徐巧芯、葉元之齊轟：唯一不支持

誇張！蕭敬嚴昔狂轟國民黨今想選議員　政治粉專開戰：哪來的臉

誇張！蕭敬嚴昔狂轟國民黨今想選議員　政治粉專開戰：哪來的臉

卓榮泰紙袋裝自費單據？　沈富雄：真有東西？有沒有可能是空袋計

卓榮泰紙袋裝自費單據？　沈富雄：真有東西？有沒有可能是空袋計

罷免連署黃呂錦茹賴苡任國民黨台北市黨部偽造文書個資法

