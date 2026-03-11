國民黨偽造連署案開庭　黃呂錦茹抱怨電子手環害血壓高

▲黃呂錦茹因涉嫌偽造罷免連署案，被命配戴電子手環，11日以導致壓力大血壓高請求免戴。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院11日再次開庭審理國民黨台北市黨部「幽靈連署」造假案，遭起訴的被告中，仍然只有賴苡任堅持不認罪，辯稱不知道專職黨工決定要偽造連署；前市黨部主委黃呂錦茹原本被命配戴電子腳環防逃亡，以健康因素聲請改戴手環後，再次向法官抱怨因壓力大導致血壓飆高，希望能免除電子腳環。

台灣政壇在2025年掀起大罷免潮，國民黨台北市黨部為了反制，涉嫌由黃呂錦茹指示抄寫黨員名冊，並偽造簽名連署提案罷免民進黨籍立委吳思瑤、吳沛憶，黃呂、市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿、罷免吳思瑤召集人賴苡任、北市第四區黨部執行長陳奎勳等5人，被台北地檢署依偽造文書、違反《個資法》等罪嫌起訴。

賴苡任從被起訴至今，都維持無罪答辯，11日在法庭上由律師代為發言表示，賴苡任不知道專職黨工決定要偽造文書，希望法院傳喚相關證人出庭，證明賴苡任的清白；其餘4名被告則都承認檢方起訴內容，希望獲得法院能從輕量刑或給予緩刑的機會。

曾因連署案遭羈押近百天的黃呂錦茹，2025年8月認罪重獲自由的代價除了保釋金1000萬元，還要接受科技監控，在左腳配戴電子腳環，2026年1月間以肌肉力量薄弱，加上身體問題需到醫院進行精密儀器檢查等理由，請求變更配戴電子手環獲法院裁准，11日在開庭時，再以配戴手環造成心理壓力，血壓飆高等理由，希望免除配戴腳環的限制，法官表示將由合議庭評議後決定。