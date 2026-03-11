快訊／台南永康鐵皮屋火警延燒8戶　夫妻受困不幸雙亡

記者林東良／台南報導

台南市永康區二王路11日晚上發生火警，一處連棟鐵皮建物起火燃燒，火勢迅速延燒至多戶建物，消防人員到場搶救時發現屋內有2人受困，經搜救尋獲一對夫妻，但2人均失去生命跡象未送醫，火勢於晚間7時4分許撲滅，確切起火原因及財物損失，待消防局調查中。

▲台南市永康區二王路鐵皮建物火警延燒多戶，消防人員全力搶救，火場1對夫妻罹難。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局指出，11日晚間6時19分接獲報案，指稱永康區二王路128至146號一帶發生火警，消防局立即派遣人車前往搶救。永康消防車組於晚上6時27分抵達現場時，發現現場為鐵皮建物起火且已有延燒情形，並傳有2名民眾受困屋內。

消防局共出動消防車25輛、消防人員54人投入搶救。由於鐵皮建物內部燃燒猛烈，火勢並延燒至周邊建物，範圍包含二王路128、130、132、136、138、140、142及146號等處。消防人員佈水線全力灌救，於晚間6時51分控制火勢，並在7時4分許撲滅，馬上進行殘火處理及搜救行動。

消防人員隨後進入火場搜救，在第一戶內尋獲2名受困者，為一對年約40多歲的夫妻，兩人被發現時已無呼吸心跳，且其中1人因燒灼嚴重呈焦屍狀態，2人確認死亡，未送醫。

消防局指出，目前火場已完成初步處理，後續將由火災調查人員進一步釐清起火原因及詳細財物損失情形。