陸成長目標4.5％～5％遭質疑　林毅夫駁：仍是全球佼佼者

▲北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（資料照／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸2026年《政府工作報告》把今年經濟成長目標定為4.5％～5％，遭到外界質疑。北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫認為，此成長目標是實事求是的，更是可實現的，並強調此成長速度依然是全球主要經濟體中的佼佼者。

《環球時報》引述身為大陸全國政協常委的林毅夫表示，近年來，全球治理體系和國際貿易秩序受到衝擊，WTO等多邊機制的作用被削弱，但全球化仍是大勢所趨，區域性合作成為彌補全球合作短板（指短處）的重要路徑。

談及中國大陸對全球經濟的貢獻，林毅夫認為：「2008年以後，中國每年對世界經濟增長的貢獻穩定在30％左右，2025年這一比例可能更高，待世界銀行六七月份公布數據後將得到印證。」

大陸《政府工作報告》連續兩年強調擴大內需，林毅夫表示，影響消費的核心因素有三個：收入水準、收入分配和信心。「收入水平提高，消費會增加。同時，高收入人群的消費傾向相對低，低收入人群的消費傾向高。要讓消費做更大貢獻，就需要收入水平相對低的人群在收入分配中的比重提高。」

林毅夫認為，擴大消費需雙管齊下，一方面通過增收計劃提高低收入群體收入，改善分配結構；另一方面抓住新一輪科技革命機遇，發展新興產業、賦能傳統產業，讓大家看到增長前景。

《政府工作報告》中提出，今年發展主要預期目標是：經濟增長4.5％～5％，在實際工作中努力爭取更好結果。林毅夫明確表示：「中國經濟發展的潛力猶存、信心不減，4.5％～5％增長目標是實事求是的，更是可實現的」。

針對外界對2026年大陸經濟發展預期目標和經濟前景的質疑，林毅夫表示，當前全球經濟長期低迷，發達國家自2008年全球金融危機後年均增長率大幅下滑。在這樣的外部環境下，大陸4.5％～5％的增長速度依然是全球主要經濟體中的佼佼者，「中國每年對世界經濟增長的貢獻率仍將保持在30％左右，這一點我們有充分信心」。