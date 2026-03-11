　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸成長目標4.5％～5％遭質疑　林毅夫駁：仍是全球佼佼者

▲▼ 林毅夫、孫德聰 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（資料照／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸2026年《政府工作報告》把今年經濟成長目標定為4.5％～5％，遭到外界質疑。北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫認為，此成長目標是實事求是的，更是可實現的，並強調此成長速度依然是全球主要經濟體中的佼佼者。

《環球時報》引述身為大陸全國政協常委的林毅夫表示，近年來，全球治理體系和國際貿易秩序受到衝擊，WTO等多邊機制的作用被削弱，但全球化仍是大勢所趨，區域性合作成為彌補全球合作短板（指短處）的重要路徑。

談及中國大陸對全球經濟的貢獻，林毅夫認為：「2008年以後，中國每年對世界經濟增長的貢獻穩定在30％左右，2025年這一比例可能更高，待世界銀行六七月份公布數據後將得到印證。」

大陸《政府工作報告》連續兩年強調擴大內需，林毅夫表示，影響消費的核心因素有三個：收入水準、收入分配和信心。「收入水平提高，消費會增加。同時，高收入人群的消費傾向相對低，低收入人群的消費傾向高。要讓消費做更大貢獻，就需要收入水平相對低的人群在收入分配中的比重提高。」

林毅夫認為，擴大消費需雙管齊下，一方面通過增收計劃提高低收入群體收入，改善分配結構；另一方面抓住新一輪科技革命機遇，發展新興產業、賦能傳統產業，讓大家看到增長前景。

《政府工作報告》中提出，今年發展主要預期目標是：經濟增長4.5％～5％，在實際工作中努力爭取更好結果。林毅夫明確表示：「中國經濟發展的潛力猶存、信心不減，4.5％～5％增長目標是實事求是的，更是可實現的」。

針對外界對2026年大陸經濟發展預期目標和經濟前景的質疑，林毅夫表示，當前全球經濟長期低迷，發達國家自2008年全球金融危機後年均增長率大幅下滑。在這樣的外部環境下，大陸4.5％～5％的增長速度依然是全球主要經濟體中的佼佼者，「中國每年對世界經濟增長的貢獻率仍將保持在30％左右，這一點我們有充分信心」。

03/09 全台詐欺最新數據

賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

賴清德總統日前以「大陸」而非「中國」稱呼對岸，使外界關注他的兩岸政策是否出現轉向。北京大學台灣研究院院長李義虎表示，儘管賴清德調整說法，但大陸還須觀察他的基本政策立場，更稱承認和接受九二共識，對賴清德其實「沒什麼損失」。

美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

影／甄子丹新作品「籌備中」　靳東喊想和台灣演員合作

陸政協閉幕通過政治決議：堅定不移推進「祖國統一大業」

洪耀南：中共重視「安全」已重於「發展」

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

