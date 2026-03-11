南投縣政府支持視障人士就業　公務人員每週三可享免費按摩10分鐘

▲南投縣政府試辦按摩計畫，支持視障者就業。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為以實際行動支持視障者就業、照顧公務人員身心健康，南投縣政府即日起至5月底止推出「按出元氣．投向幸福」視障按摩推廣暨員工紓壓試辦計畫，每週三下午2時30分至4時30分，安排具合格證照的視障按摩師為縣府員工提供紓壓服務。

南投縣社勞局表示，國內全面開放明眼人從事按摩業後，坊間美容護膚與理容業林立，視障按摩業者面臨強烈的市場競爭，其賴以生存的工作權益受到嚴重壓縮；縣府為照顧視障者，由公部門帶頭透過實際體驗與宣導，破除社會各界對視障按摩的刻板印象，增進對其專業性的認識，進而支持視障者穩定就業。

另公務人員長時間久坐、使用電腦處理業務，常面臨肩頸僵硬與腰痠背痛等困擾，身心壓力的累積也容易導致工作倦怠；縣府期望透過這項計畫，讓員工經網路預約享有10分鐘的免費專業按摩體驗，憑藉視障按摩師敏銳的觸覺與紮實的技術，不僅能有效協助同仁舒緩疲勞、提升行政效率，更能在忙碌的公務之餘，獲得片刻的身心放鬆。

縣府副秘書長簡育民今天也親自體驗按摩服務，表示：「明眼人可從事按摩業後，視障按摩師面臨極大的競爭壓力，工作機會大受影響。縣府社會及勞動處體察到此困境，特別在縣府內部舉辦這項活動。」談及體驗心得，他讚賞道：「按完覺得相當舒服，肩頸肌肉較僵硬的部位也得到舒緩，對身體的循環與協調也有很大的幫助。」

簡育民說明，本項計畫先針對縣府內部員工試辦三個月，暫未對外開放一般民眾，呼籲縣府同仁把握每週三下午的空檔踴躍預約體驗，在舒緩自身疲勞的同時，也支持視障朋友的就業，讓健康促進與社會關懷雙贏。