銀泰佶生技涉詐5.3億「董座被聲押禁見」！北院晚間裁准

記者劉昌松、柯振中／台北報導

銀泰佶生技公司涉透過增資假交易的方式，向公、民營銀行詐貸1.3億元，北檢10約台負責人林室融、林妻許瑜芷，以及協助製作假契約的游昆霖到案，11日向北院聲請羈押禁見林、並裁定林妻及游各50萬元交保。對此，北院11日晚間裁准羈押禁見。

涉虛增資詐貸逾億元

根據調查，銀泰佶與雅蓮碧公司的負責人林室融與妻子許瑜芷，涉嫌自2019年至2021年間連續虛偽增資達1.2億元，並且找來商務配合、製作假契約，透過虛增營收的方式，來向合庫、永豐等銀行詐貸1.3億元。

此外，檢調發現銀泰佶公司在2020年間，還透過販售股條方式向投資人募資，疑似詐騙金額高達約4億元。

檢調搜索約談多人到案



北檢10日指揮調查處搜索銀泰佶、雅蓮碧等6處，並約談林室融夫妻、游昆霖等人到案。經過複訊後，北檢11日向法院聲請羈押禁見林室融，並裁定許瑜芷、游昆霖分別以50萬元交保。

法院裁定林室融羈押禁見

根據最新消息，北院11日晚間裁准羈押禁見，林室融將被收押。