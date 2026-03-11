　
社會 社會焦點 保障人權

遭女友老鼠藥下毒錯怪台灣小吃不安全　澳洲男來台作證託律師道歉

記者黃哲民／台北報導

澳洲男子Alex於2023年在台灣讀大學華語班學中文，交往剛喪夫的台籍婦人楊錦屏，卻因想分手回澳洲，遭楊婦用老鼠藥下毒留人、3度瀕死，Alex今（11日）和父母專程來台，為楊婦所涉殺人未遂罪嫌出庭作證，Alex委任律師開完庭代為受訪，表示案發時因為心急，Alex和父母對台灣小吃產生誤會，在此對社會大眾致歉。

▲▼涉用老鼠藥下毒的台籍婦人楊錦屏，今（11日）到台北地院開完庭不受訪，被害人澳洲男子Alex（中文名：李艾森）和父母，委託律師陳亮廷代為受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲澳洲男子Alex（右3）和父母（右1、右2）今（11日）專程來台到台北地院作證，委託律師陳亮廷（前左1）代為受訪。（圖／記者黃哲民攝）

今庭訊從上午9點30分開始、傍晚5點10分結束，Alex與父母委任台籍律師陳亮廷代為受訪，先表示本案過程「的確有些誤會」，因為父母親很擔心，所以剛開始起訴時，曾質疑台灣小吃安全性，對此，他代表Alex本人與父母親，跟社會大眾致歉。

▲▼涉用老鼠藥下毒的台籍婦人楊錦屏，今（11日）到台北地院開完庭不受訪，被害人澳洲男子Alex（中文名：李艾森）和父母，委託律師陳亮廷代為受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲澳洲男子Alex（中文名：李艾森）在鏡頭外能用流利中文與記者說笑，看到鏡頭就笑而不語。（圖／記者黃哲民攝）

陳亮廷說，Alex跟父母其實很開心、能夠再回來台灣，今天庭訊按照檢察官、法院與被告的辯護律師，完成作證程序，把該做的事情做完，其他就交給法院審理。Alex有提起民事求償，仍要看後續程序，沒公布求償金額。

陳亮廷表示，Alex剛回到澳洲時，的確因為藥物反應比較麻煩、嚴重一點，治療幾天有明顯改善，但毒性存留還是相當長一段時間，目前應該算蠻OK的，謝謝大家關心。

▲▼涉用老鼠藥下毒的台籍婦人楊錦屏，今（11日）到台北地院開完庭不受訪，被害人澳洲男子Alex（中文名：李艾森）和父母，委託律師陳亮廷代為受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉用老鼠藥對澳洲男友Alex下毒的台籍婦人楊錦屏（右），今（11日）到台北地院開完庭不受訪。（圖／記者黃哲民攝）

陳亮廷指出，楊錦屏至今沒聯繫或致歉，楊婦該判多重，交給法官裁量、不好多說，Alex庭訊已表示若可以的話，希望處以適當之刑，不希望這種事情再次發生，這種事情的確讓大家很震驚，包括Alex本人與父母，沒想過單純來台讀書，會發生這樣的事情。

至於Alex和父母來台出庭作證的機票、住宿費用，陳亮廷說會聲請法院補助旅費、事先沒跟法院說好，詳細金額不便透露，記者用中文對Alex發問：「會害怕台灣嗎？」也被陳亮廷攔阻不宜受訪，代答Alex心情很好、經歷了很多事。Alex在旁眨眼搖頭示意，鏡頭外，Alex用流利中文與記者說笑，最後揮手說：「再見！」

▲▼涉用老鼠藥下毒的台籍婦人楊錦屏，今（11日）到台北地院開完庭不受訪，被害人澳洲男子Alex（中文名：李艾森）和父母，委託律師陳亮廷代為受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲澳洲男子Alex與父母專程來台到台北地院出庭作證，將聲請北院補助機票住宿等旅費。（圖／記者黃哲民攝）

現年26歲的Alex（中文名：李艾森）於2023年3月26日到同年4月30日，3度因吃進老鼠藥主成分「超級華法林類毒物(super warfarin）」而中毒就醫，期間傳出Alex可能吃路邊攤誤食老鼠藥，Alex家屬受訪時也不排除相同疑慮，頓時使台灣小吃被質疑食安問題。

由於Alex父母上網籌募兒子回澳洲的醫療專機費用，此案引起澳洲當地輿論關注，台灣檢警抽絲剝繭查明，是楊婦想把Alex留在身邊、加上可能嫉妒Alex同時與補習班女僱主交往而下毒，近日將滿50歲的楊婦被起訴涉犯殺人未遂罪嫌、求刑8年，她至今不認罪。

03/09 全台詐欺最新數據

澳洲看女足喊Taiwan被驅趕　外交部：第一時間抗議、致函主辦方

澳洲看女足喊Taiwan被驅趕　外交部：第一時間抗議、致函主辦方

女子足球亞洲盃正在澳洲雪梨舉行，台灣昨對戰印度以3：1獲勝，順利挺進八強。沒想到，原本應是國人為台灣女足喝采的重要時刻，卻傳出我國球迷因高喊「台灣加油」遭主辦方接連干預，甚至有帶頭應援者於中場休息時遭保全帶離現場。對此，外交部回應，我國駐雪梨辦事處同仁即於第一時間在現場表達嚴正抗議，因此大會人員未敢再行粗暴對待其他我國觀眾。我國代表隊預計本月14日將在伯斯進行比賽，外交部將密注本案相關發展，並責成駐處積極應處，以確保我國代表隊及民眾的權益。

獲庇護又反悔　伊朗女足1人搭機返國

獲庇護又反悔　伊朗女足1人搭機返國

交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死

交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死

高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場曝

高雄婦幫陸女偷渡澳洲　貪小便宜下場曝

台灣成禁語？台球迷為女足加油遭澳方驅趕　李柏毅：國人不該被消音

台灣成禁語？台球迷為女足加油遭澳方驅趕　李柏毅：國人不該被消音

老鼠藥超級華法林殺人未遂澳洲醫療專機楊錦屏

