地方 地方焦點

國立金門大學校長遴選投票結果出爐　洪集輝獲最高票

▲▼國立金門大學校長遴選投票結果出爐，洪集輝獲最高票。（圖／記者鄭逢時攝）

▲國立金門大學校長遴選投票結果出爐，洪集輝獲最高票。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

國立金門大學第五任校長遴選結果於今（11）日揭曉，經過遴選委員會一整天的會議與投票，現任學術副校長洪集輝教授在三位優秀候選人中脫穎而出，獲推選為新任校長人選。後續將依規定報請教育部核定聘任，帶領金大邁向新里程。

洪集輝今日接受採訪時，除展現其深耕校務多年的穩健氣度外，更提出幾項治校倡議，宣示將金大打造成具備社會責任的大學以及將金門建設成永續跟韌性的島嶼。

​洪集輝表示，金門大學目前師資結構與民主機制已趨成熟，未來將重點推動大學社會責任。針對金門高齡化社會，將整合健康樂活與公衛專業服務村落；在學術特色上，金大的海洋與邊境管理學系是在人文社會學院，比較偏向法政的議題，因為金門在盜採砂石、海漂垃圾、海岸生態保護上是偏向屬於海洋治理法政方面的議題，與台灣多數學校不同。此外，洪集輝特別強調金大也應扮演「華僑大學」的角色，成為南洋僑胞後代傳承華人文化的重要基地。▲▼國立金門大學校長遴選投票結果出爐，洪集輝獲最高票。（圖／記者鄭逢時攝）

另外，​在面對少子化與 AI 科技帶來的產業變革，金大是否會增加新的系所的問題上，洪集輝直言目前系所已是總量管制，要新增系所難度很高，且目前面臨少子化，未來系所的調整會在既有體系下微調來因應時代需求。例如針對 AI 對文學院的衝擊，要隨著時間推演逐年來調整才有辦法永續經營下去。

在​談及獲得最高票的心情，長年代表學校進行各項大型簡報與評鑑的洪集輝則保持一貫平常心，表示該準備什麼就準備什麼。

