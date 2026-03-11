聯邦快遞桃園機場轉運中心啟用　蕭美琴：打造更友善、競爭力環境

▲副總統蕭美琴與桃園市長張善政等貴賓主持FedEx轉運中心啟用剪綵儀式。（圖／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「聯邦快遞桃園國際機場轉運中心啟用典禮」今（11）日下午啟用典禮，副總統蕭美琴表示，轉運中心的啟用不僅象徵臺灣與世界接軌更進一步，亦展現國際企業對臺灣發展潛力的肯定，期盼未來與地方政府合作，持續完善基礎建設，打造更友善、更有活力與競爭力的環境；張善政指出，FedEx於桃園啟用歷來規模最大的全新轉運中心，彰顯桃園在全球貿易與AI高科技供應鏈的關鍵地位，讓桃園成為強化臺灣競爭力的重要物流樞紐。

▲副總統蕭美琴在轉運中心啟用儀式上致詞。（圖／桃園市新聞處提供）

副總統蕭美琴提到，聯邦快遞因應國際的科技趨勢，導入先進的自動化分揀系統，提升處理效率，對分秒必爭的產業競爭而言極具助益，且不僅追求效率，在設施規劃上更充分融合永續發展的理念，全面採用電動化機具，希望在2040年能實現全球業務碳中和的營運目標。很高興臺灣能作為聯邦快遞的夥伴，共同為世界的良善及責任盡一份心力。

▲張善政在轉運中心啟用儀式上致詞。（圖／桃園市新聞處提供）

張善政致詞時強調，桃園兼具國門、物流樞紐及高科技產業聚落優勢，在AI及先進製造供應鏈中居於關鍵地位，從晶片到AI伺服器等高附加價值產品，皆可在桃園快速完成製造、組裝與空運出口。隨著中央推動大矽谷計畫，市府將全力協助FedEx各項擴充需求，持續強化臺灣在全球供應鏈中的優勢。

▲美國在台協會副處長梁凱雯在啟用儀式上致詞。（圖／桃園市新聞處提供）

美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯說，本次轉運中心啟用，彰顯臺灣在全球貿易體系中的關鍵地位。隨著臺美持續深化貿易合作，該中心將透過自動化設備與即時追蹤機制提升營運效率，進一步強化臺灣整體的物流競爭力。

FedEx亞太區總裁蘇查理認為，物流服務是支撐國際貿易的重要基礎，桃園轉運中心將成為FedEx亞太網絡的重要樞紐，大幅提升作業量能。未來FedEx將持續導入自動化與AI技術，打造更具韌性的物流體系，協助臺灣企業拓展國際商機。