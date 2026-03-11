繳300元金紙費仍挨罰！進香季停車陷阱多　北港警啟動清道專案

▲部分店家以收數百元金紙費方式提供停車，但若違規停放仍可能被警方開罰。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

香火鼎盛的北港朝天宮每年吸引大量香客與遊客，但停車亂象也長期困擾地方。部分店家看準停車需求，以「免費停車」吸引遊客，實際上卻收取300元金紙費，讓不少外地民眾誤以為可安心停在路邊。不料停車位置若未依規定方向或占用道路，仍可能遭警方取締，最後不僅花了300元，還得再吞600至1200元罰單，讓遊客大喊「被坑了」。

不少當地居民指出，這種停車亂象其實已存在約30多年。部分店家利用香客對環境不熟悉，招攬遊客停車後收取金紙費，甚至指示停放在路邊或道路空間。許多外地遊客誤信後離開參拜，回來才發現擋風玻璃上多了一張罰單，旅遊興致瞬間全消。

雲林縣警察局北港分局統計，今年2月在朝天宮周邊共舉發違規停車101件、違規攬客16件，比去年同期增加70件，顯示香客人潮與停車需求同步攀升。警方表示，為改善交通秩序，已在進香期間啟動「清道專案」，即日起至5月16日止，每逢週末將加強取締違規停車與違規攬客行為。

警方提醒，香客與遊客可多利用合法停車場或接駁車服務，避免違規停車造成交通混亂。若遇到強迫推銷、占用道路或不當收費等情形，可立即撥打110通報，由警方到場處理。地方民眾認為，停車收費亂象不僅影響市容，也讓外地遊客對北港留下不佳印象。尤其朝天宮是雲林重要觀光與宗教地標，一旦停車問題持續存在，恐怕會影響整體觀光形象。

對此，雲林縣政府交通工務局局長汪令堯表示，目前在北港牛墟、北港溪高灘地以及北港糖廠等地，已提供接近1000格停車位。今年春節期間也啟動「環鎮接駁公車」，每逢週末與國定假日免費接駁遊客往返朝天宮，未來將持續盤點可利用空間，評估增加停車場，減少道路停車壓力。

