　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

繳300元金紙費仍挨罰！進香季停車陷阱多　北港警啟動清道專案

▲部分店家以收數百元金紙費方式提供停車，但若違規停放仍可能被警方開罰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲部分店家以收數百元金紙費方式提供停車，但若違規停放仍可能被警方開罰。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

香火鼎盛的北港朝天宮每年吸引大量香客與遊客，但停車亂象也長期困擾地方。部分店家看準停車需求，以「免費停車」吸引遊客，實際上卻收取300元金紙費，讓不少外地民眾誤以為可安心停在路邊。不料停車位置若未依規定方向或占用道路，仍可能遭警方取締，最後不僅花了300元，還得再吞600至1200元罰單，讓遊客大喊「被坑了」。

不少當地居民指出，這種停車亂象其實已存在約30多年。部分店家利用香客對環境不熟悉，招攬遊客停車後收取金紙費，甚至指示停放在路邊或道路空間。許多外地遊客誤信後離開參拜，回來才發現擋風玻璃上多了一張罰單，旅遊興致瞬間全消。

▲部分店家以收數百元金紙費方式提供停車，但若違規停放仍可能被警方開罰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲部分店家以收數百元金紙費方式提供停車，但若違規停放仍可能被警方開罰。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣警察局北港分局統計，今年2月在朝天宮周邊共舉發違規停車101件、違規攬客16件，比去年同期增加70件，顯示香客人潮與停車需求同步攀升。警方表示，為改善交通秩序，已在進香期間啟動「清道專案」，即日起至5月16日止，每逢週末將加強取締違規停車與違規攬客行為。

警方提醒，香客與遊客可多利用合法停車場或接駁車服務，避免違規停車造成交通混亂。若遇到強迫推銷、占用道路或不當收費等情形，可立即撥打110通報，由警方到場處理。地方民眾認為，停車收費亂象不僅影響市容，也讓外地遊客對北港留下不佳印象。尤其朝天宮是雲林重要觀光與宗教地標，一旦停車問題持續存在，恐怕會影響整體觀光形象。

對此，雲林縣政府交通工務局局長汪令堯表示，目前在北港牛墟、北港溪高灘地以及北港糖廠等地，已提供接近1000格停車位。今年春節期間也啟動「環鎮接駁公車」，每逢週末與國定假日免費接駁遊客往返朝天宮，未來將持續盤點可利用空間，評估增加停車場，減少道路停車壓力。

▲部分店家以收數百元金紙費方式提供停車，但若違規停放仍可能被警方開罰。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲停車位置若未依規定方向或占用道路，仍可能遭警方取締，最後不僅花了300元，還得再吞600至1200元罰單。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南鐵皮屋大火！2人無生命跡象
伊朗驚見「紙板最高領袖」　官員排隊親吻網瘋傳
50萬股民注意！台泥紀念品公布
韓國晉級8強　傳出傷兵離隊！
獨／朱德庸告MC HotDog！　雙方現身北檢
私存多名病患私密照　狼醫遭令歇業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南永康鐵皮屋大火！火勢波及7間　2人無生命跡象

繳300元金紙費仍挨罰！進香季停車陷阱多　北港警啟動清道專案

獨／歌詞抄襲漫畫！朱德庸告MC HotDog　雙方低調現身北檢

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

開2家泰式餐廳卻欠國庫280萬不繳！主廚老闆隱匿財產遭管收

不爽被按喇叭！超派單車男攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

幫夫人抓姦！偷拍鄉長外遇性愛片...勒索600萬　徵信社7人判刑

女坐「大怒神」後頭疼昏迷死亡　母心碎求償千萬高院再駁回　

基隆廟口夜市旁油垢溢溝惡臭　謝國樑：限明日前查出汙染源重罰

杉林溪遊園車墜谷　彰化5姊弟已有2人出院...么弟仍在加護

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

快訊／台南永康鐵皮屋大火！火勢波及7間　2人無生命跡象

繳300元金紙費仍挨罰！進香季停車陷阱多　北港警啟動清道專案

獨／歌詞抄襲漫畫！朱德庸告MC HotDog　雙方低調現身北檢

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

開2家泰式餐廳卻欠國庫280萬不繳！主廚老闆隱匿財產遭管收

不爽被按喇叭！超派單車男攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

幫夫人抓姦！偷拍鄉長外遇性愛片...勒索600萬　徵信社7人判刑

女坐「大怒神」後頭疼昏迷死亡　母心碎求償千萬高院再駁回　

基隆廟口夜市旁油垢溢溝惡臭　謝國樑：限明日前查出汙染源重罰

杉林溪遊園車墜谷　彰化5姊弟已有2人出院...么弟仍在加護

科隆五金展我手工具扣件強棒出擊　經濟部設「旗艦台灣館」

陳浩民夫婦杜拜遇戰火受困　岳母含淚讓機票：你們有4小孩要養

經典賽15打數1安打後回西武　林安可：必須再更成長才行

聯邦快遞桃園機場轉運中心啟用　蕭美琴：打造更友善、競爭力環境

國立金門大學校長遴選投票結果出爐　洪集輝獲最高票

快訊／台南永康鐵皮屋大火！火勢波及7間　2人無生命跡象

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

馬筱梅認沒餵母奶「生過才知道」　親吐產後近況：不要太道德綁架

平常吃不到？1款餅乾「好吃到買整盒」　一票人推爆：好吃100萬倍

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

【我也要看演唱會】觀眾席上見有貓偷跑進來要看蔡依林XD

社會熱門新聞

即／台中聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

身障男遭霸凌慘死　逼做白工喝醬油當吃飯

孫為討錢痛毆9旬阿嬤　腦出血、全身黑青照曝光

即／北市醫院外爆200萬搶案　警逮3嫌續追共犯

即／南港嚴重車禍！騎士無呼吸心跳搶救中

遭台女三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

即／8旬翁闖鶯歌鳳鳴平交道　遭列車撞死

即／三軍總醫院內公車自撞！10人緊急送醫

即／男金門登機赴台　身上竟綁2隻貓咪闖關！

交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死

辛柏毅假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

婦遭毒駕撞亡留3幼子　夫慟：到靈前道歉

更多熱門

相關新聞

盯著花生酥「喊小姐」怪賊整盒偷走

盯著花生酥「喊小姐」怪賊整盒偷走

雲林北港朝天宮旁一家老字號花生酥店，昨（6）日上午上演一段讓人哭笑不得的「花生酥失蹤記」。監視器畫面中，一名男子走進店內，邊走雙眼直盯著櫃檯上的花生酥，幾乎沒在看路，拿起樣品後還喊了一聲「小姐」，見沒人回應，短短幾秒便把花生酥帶走。老闆娘事後看到畫面又氣又好笑，自嘲「可能是花生酥太好吃，才引來覬覦」。

「黃金變鐵」籤詩命中股災　朝天宮解釋了

「黃金變鐵」籤詩命中股災　朝天宮解釋了

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

大甲媽、白沙屯媽預估4/18抵彰化「山海會」　

大甲媽、白沙屯媽預估4/18抵彰化「山海會」　

中台灣燈會人次突破555萬大關

中台灣燈會人次突破555萬大關

關鍵字：

北港朝天宮停車亂象違規罰單接駁車

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面