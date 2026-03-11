　
社會焦點 保障人權

獨／歌詞抄襲漫畫！朱德庸告MC HotDog　雙方低調現身北檢

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

饒舌歌手MC HotDog熱狗2023年發表新歌《樓下的房客》，卻爆出疑似抄襲知名漫畫家朱德庸的作品《跳樓》，雖然熱狗事後公開道歉並將歌曲下架，表示希望洽談授權事宜，但朱德庸不滿溝通過程讓他感覺受辱，雙方談判破局走上司法訴訟，台北地檢署11日傳喚2人出庭，為這起歌詞被控抄襲漫畫的《著作權法》案件開庭。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲MC HotDog熱狗因被控違反《著作權法》到台北地檢署應訊。（圖／記者黃宥寧攝）

朱德庸和熱狗11日下午同時在偵查庭內應訊約1小時，朱德庸在庭前遇到記者採房採訪時表示「還不清楚狀況」，熱狗則是律師團陪同下離開北檢時，簡短回應「不好意思」，雙方都案件進度十分低調。

熱狗在2023年8月推出單曲《樓下的房客》，描述人在下墜的過程中，見到樓下房客的人生都各有所苦，不料MV在幾天後下架，熱狗表示：「這首歌的創作靈感來源是一個很久以前我看過的網路短篇文字，我把它一直存在email裡，時間是2004年。」

熱狗坦言不知道短文是源自朱德庸2004年《什麼事都在發生》一書中的多格漫畫〈跳樓〉，直到單曲出來，有人告訴他，他才曉得。熱狗除了感謝朱德庸的作品啟發寫歌靈感，也道歉表示自己犯了低級嚴重錯誤，「本人深為尊重並特此向朱德庸老師致上誠心歉意，本人現已積極向朱德庸老師洽談授權事宜。」

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲朱德庸出庭前對案情內容低調不多談。（圖／記者劉昌松攝）

朱德庸之後接受《ETtoday星光雲》採訪表示，「我接受道歉，但我不願意在這個情況下授權，我所有作品授權的，都是經過合作方詳細的規劃，先上車後補票的做法，並不符合我授權程序。」朱德庸並說熱狗的公司說不小心用到一點作品的東西，解決辦法是『第一版稅一人一半，第二我們掛共同創作』。朱德庸直呼：「像一個人塞饅頭到我嘴裡要我吃。」

熱狗再次公開表達對朱德庸態度丕變感到驚訝，並再次致歉「結果令人遺憾，但我們依然將您(指朱德庸)放在崇高尊敬的位置」，朱德庸再次反擊稱遭到施壓，「我從未談授權何來中途變卦？」「這種對原創者草率粗暴的處理方式，以及未告知的非事實商業宣傳，不只是我，任何創作人都會覺得非常受辱。」

雙方溝通破局後，熱狗把《樓下的房客》涉及抄襲風波的心路歷程，寫成另首新歌《樓上的房東》，在2024年入圍並得到金曲獎最佳作詞人獎，如今熱狗成為涉嫌《著作權法》的被告，與朱德庸對簿公堂。

03/09 全台詐欺最新數據

朱德庸MC HotDog創作歌詞漫畫樓下的房客跳樓著作權法授權

