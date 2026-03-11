藍排考察松指部　卓冠廷轟：刻意拖延軍購！放任3大軍購案快過期

▲立法院外交及國防委員會12日安排北部考察。（圖／立委徐巧芯國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰7日包機飛往日本觀看2026世界棒球經典賽（WBC）的事件延燒，雖是從空軍松指部出發，但卓榮泰事後強調是私人、自費行程，引起在野黨質疑。今天剛連任立法院外交及國防委員會召委的馬文君，隨即安排明（12日）前往松指部考察。對此，民進黨新北議員卓冠廷今（11日）痛批，國民黨就是在刻意拖延軍購！有3項軍購案本週（15日）就會到期，但國民黨卻打算繼續炒作政治口水，國民黨立委到底有何居心？

立法院11日上午選出8個常設委員會召委，國民黨立委馬文君連任外交及國防委員會召委，明（12日）隨即安排委員會考察「北部地區」議程。據悉，正是要前往近期引發爭議風波的松指部考察，且由藍委徐巧芯帶隊。

「國民黨就是在刻意拖延軍購！」卓冠廷痛批，今天立法院各委員會選出新任召委，其中國防外交委員會的召委是國民黨籍立委馬文君；然而，由馬文君排定的第一個行程竟是「考察松指部」，打算繼續炒作行政院長卓榮泰赴日的議題。

卓冠廷提醒，美國至今已經提供台灣4項軍購發價書。其中，拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲將在3月15日到期；海馬士遠程精準打擊系統將在3月26日到期：。

「其中3項軍購案本週就會到期！」卓冠廷痛批，國民黨卻打算繼續炒作政治口水，放任、甚至故意延宕攸關國安的重大軍購案過期，「國民黨立委到底有何居心」？