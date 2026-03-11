桃園市勇奪「2026年智慧20大獎」　國際首座四連霸城市！

▲代表桃市府赴美國北卡羅萊納州首府羅利領獎的副秘書長金志聿與獲獎城市代表合影。（圖／桃園市新聞處提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市智慧治理實力站上國際巔峰，美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）於美東時間10日公布「2026年智慧20大獎」獲獎名單，其中，桃園市政府以「守護我們的城市：城市監測與應變系統」在全球數百件頂尖提案中脫穎而出，桃園市與經濟部水利署合作驗證的「精準碳治理：公共基礎設施AI驅動即時監測之規模化應用」亦同步獲獎，桃園市是同時成為今年亞洲唯一奪下雙料殊榮的城市，張善政市長上任後，桃園市連續四年獲獎，創下全球首座城市達成四連霸的難得紀錄。

代表桃市府赴美國北卡羅萊納州首府羅利領獎的副秘書長金志聿於頒獎典禮上表示，全球智慧20大獎不僅是世界各城市間創新科技的競技場，更是驗證城市是否具備治理遠見的試金石。桃園市在激烈評選中擊敗了拉斯維加斯、科羅蓋伯斯等美國指標性科技名城，成為國際積極取經的對象，證明了桃園市是智慧城市治理已具備「定義未來」的實力。

金志聿指出，智慧城市的智慧，是在於如何精準定位，以聰明辦法解決問題，而非讓科技淪為炫技；桃園身為臺灣的門戶與產業心臟，桃園模式的成功，不僅讓世界看見臺灣，更能讓我們的經驗向外擴散成為國際智慧城市的典範。

▲桃園市環保局與水利署合作以「空氣儀錶板」，成功織就一張「24小時隱形守護網」。

針對城市規模擴張帶來的環境挑戰，桃園市環保局長顏己喨認為，市府已在全市布建超過千具精密感測器，成功織就一張「24小時隱形守護網」。這套系統賦予城市「預判風險」的能力，當發生突發性災害或異常排放時，系統能在10分鐘內啟動自動化預警機制，精準模擬影響範圍並主動向受影響的里別、學校發出警示。這套模式已具體落實於校園防護，預計今年將擴大應用至72所國小，守護超過8萬名學童的健康，讓家長能實時掌握環境資訊，實現桃園守護民眾與幼敏族群健康的決心。

桃市府強調，桃園智慧治理的成功並非單點突破，而是跨局處協作總體成效。自張善政市長上任後推動「智慧桃園」計畫，從過去四年的水務管理、消防救災到交通運輸，桃園正穩定地將創新科技內化為城市運行的基因。最新數據顯示，桃園市年平均PM2.5濃度自108年起顯著下降，降幅高達24%，優異表現穩居全國前端。此次蟬聯四年的世界級榮譽，標誌著桃園已建立起一套「數據驅動、自動應變」的成熟治理體系，未來將持續優化守護市民的韌性基石，讓世界透過桃園，看見臺灣領先全球的城市領導力。