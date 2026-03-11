　
地方 地方焦點

桃園市勇奪「2026年智慧20大獎」　國際首座四連霸城市！

▲代表桃市府赴美國北卡羅萊納州首府羅利領獎的副秘書長金志聿與獲獎城市代表合影。（圖／桃園市新聞處提供）

▲代表桃市府赴美國北卡羅萊納州首府羅利領獎的副秘書長金志聿與獲獎城市代表合影。（圖／桃園市新聞處提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市智慧治理實力站上國際巔峰，美國智慧城市連結組織（Smart Cities Connect）於美東時間10日公布「2026年智慧20大獎」獲獎名單，其中，桃園市政府以「守護我們的城市：城市監測與應變系統」在全球數百件頂尖提案中脫穎而出，桃園市與經濟部水利署合作驗證的「精準碳治理：公共基礎設施AI驅動即時監測之規模化應用」亦同步獲獎，桃園市是同時成為今年亞洲唯一奪下雙料殊榮的城市，張善政市長上任後，桃園市連續四年獲獎，創下全球首座城市達成四連霸的難得紀錄。

▲代表桃市府赴美國北卡羅萊納州首府羅利領獎的副秘書長金志聿與頒獎單位合影。（圖／桃園市新聞處提供）

代表桃市府赴美國北卡羅萊納州首府羅利領獎的副秘書長金志聿於頒獎典禮上表示，全球智慧20大獎不僅是世界各城市間創新科技的競技場，更是驗證城市是否具備治理遠見的試金石。桃園市在激烈評選中擊敗了拉斯維加斯、科羅蓋伯斯等美國指標性科技名城，成為國際積極取經的對象，證明了桃園市是智慧城市治理已具備「定義未來」的實力。

金志聿指出，智慧城市的智慧，是在於如何精準定位，以聰明辦法解決問題，而非讓科技淪為炫技；桃園身為臺灣的門戶與產業心臟，桃園模式的成功，不僅讓世界看見臺灣，更能讓我們的經驗向外擴散成為國際智慧城市的典範。

▲桃園市環保局與水利署合作以「空氣儀錶板」，成功織就一張「24小時隱形守護網」。（圖／桃園市新聞處提供）

▲桃園市環保局與水利署合作以「空氣儀錶板」，成功織就一張「24小時隱形守護網」。

針對城市規模擴張帶來的環境挑戰，桃園市環保局長顏己喨認為，市府已在全市布建超過千具精密感測器，成功織就一張「24小時隱形守護網」。這套系統賦予城市「預判風險」的能力，當發生突發性災害或異常排放時，系統能在10分鐘內啟動自動化預警機制，精準模擬影響範圍並主動向受影響的里別、學校發出警示。這套模式已具體落實於校園防護，預計今年將擴大應用至72所國小，守護超過8萬名學童的健康，讓家長能實時掌握環境資訊，實現桃園守護民眾與幼敏族群健康的決心。

▲代表桃市府赴美國北卡羅萊納州首府羅利領獎的副秘書長金志聿與市府團隊表示已連續四年獲獎。（圖／桃園市新聞處提供）

桃市府強調，桃園智慧治理的成功並非單點突破，而是跨局處協作總體成效。自張善政市長上任後推動「智慧桃園」計畫，從過去四年的水務管理、消防救災到交通運輸，桃園正穩定地將創新科技內化為城市運行的基因。最新數據顯示，桃園市年平均PM2.5濃度自108年起顯著下降，降幅高達24%，優異表現穩居全國前端。此次蟬聯四年的世界級榮譽，標誌著桃園已建立起一套「數據驅動、自動應變」的成熟治理體系，未來將持續優化守護市民的韌性基石，讓世界透過桃園，看見臺灣領先全球的城市領導力。

開2家泰式餐廳卻欠國庫280萬不繳！主廚老闆隱匿財產遭管收

身障男遭霸凌慘死！做白工「喝醬油當吃飯」　4惡煞下場曝光

婦逆闖西濱快速道路！無辜轎車被鏟翻車頭全爛　2人全身傷送醫

03/09 全台詐欺最新數據

487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台南鐵皮屋大火！2人無生命跡象
伊朗驚見「紙板最高領袖」　官員排隊親吻網瘋傳
50萬股民注意！台泥紀念品公布
韓國晉級8強　傳出傷兵離隊！
獨／朱德庸告MC HotDog！　雙方現身北檢
私存多名病患私密照　狼醫遭令歇業

聯邦快遞桃園機場轉運中心啟用　蕭美琴：打造更友善、競爭力環境

國立金門大學校長遴選投票結果出爐　洪集輝獲最高票

桃園市勇奪「2026年智慧20大獎」　國際首座四連霸城市！

台南市推動廚餘分類回收　環保局：餐飲業不得直接丟垃圾車

香格里拉飯店消防編組訓練　南消強化大型場所防災應變

瀕危九九峰秋海棠　林業署號召與在地社區、學校攜手復育

二信高中新增AI與設計實驗班　培育人才接軌未來產業趨勢

成大醫院亮相HIMSS全球大會　展示AI遠距照護與智慧醫療成果

南消六大隊安平消防隊前進慈濟高中　防火防災宣導寓教於樂

國民黨才提名翁壽良選嘉義市長　公教退休人員總會長挺張啓楷

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

歐都納熄燈大拍賣！飯店用品50元起

即／高雄無預警停電！1.7萬戶瞬間全黑

買水煎包一咬「吃到假牙」！台東縣衛生局回應

台南安南區路燈閃爍引民眾熱議海佃路開關故障搶修

桃園市新增13里　10萬市民須換身分證

醫師提醒新生兒先天性心臟病應及早發現即時治療

高虹安宣布「3項暖心托育新制」正式上線

桃園慈母宮「先民文化祭」+舞蹈競賽　3/29登場

桃園兒美館「外掛學校」　多元藝術體驗等你來

出國代購保健品恐踩法網未具藥商資格最高罰200萬

國民黨才提名翁壽良　公教總會長挺張啓楷

聽了預立醫療決定　榮家住民：這是在談尊嚴

猛禽也會「逛草地」山上花園水道博物館紀錄大冠鷲覓食瞬間

台南市東區公有停車場遭長期占用？王家貞促全面清查落實收費

綠營農曆年前整隊希望落空　北桃首長人選還在醞釀

綠營農曆年前整隊希望落空　北桃首長人選還在醞釀

備戰2026大選，民進黨在各縣市提名較往年加速，總統兼民進黨主席賴清德、黨秘書長徐國勇都曾表示，希望農曆年前完成所有提名，但目前仍有台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、連江縣7縣市未完成提名。雖然黨主席、秘書長的殷殷期盼落空，相關人士表示，台北市長人選牽涉北北基桃選情，確實頗費思量，但應該在農曆年後就會比較明朗化。

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

桃園育兒津貼提前發放　5萬家長受惠迎新春

啟動春節疏運　桃園交通局全面備戰連假車潮

啟動春節疏運　桃園交通局全面備戰連假車潮

桃園市《大園區志》新書發表　百年歷史全紀錄

桃園市《大園區志》新書發表　百年歷史全紀錄

桃園市「失業勞工子女助學補助」　開跑

桃園市「失業勞工子女助學補助」　開跑

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

