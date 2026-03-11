春分前運勢轉動！3月星象能量爆發　十二生肖迎好運

▲占星觀點指出，木星順行象徵擴張與守護能量回歸，也被視為運勢轉動的時刻。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

3月天象出現重要變化。占星觀點指出，3月11日木星在巨蟹座恢復順行，同時迎來射手座下弦月，象徵運勢能量重新啟動，也提醒人們整理心境、為新的計畫做準備。塔羅牌老師艾菲爾也在社群平台分享開運觀點，並提供十二生肖在春分前可參考的開運儀式。

艾菲爾表示，木星順行象徵能量重新流動，帶來擴張、守護與豐盛的力量，而射手座下弦月則代表清理多餘負擔、重新調整方向。這股能量將一路延續至3月20日春分節氣，因此春分前被視為調整運勢的重要時期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，在這段期間透過簡單儀式或行動，有助於重新設定年度目標，為未來運勢鋪路，也象徵將好運能量引入生活。在分享的生肖開運方式中，生肖鼠適合進行象徵財運的儀式，例如將硬幣與存摺或電子錢包放在一起過夜，象徵財富累積。生肖牛則建議透過戶外快走或慢跑等方式啟動行動力，代表突破停滯、迎接新的發展。

生肖虎可透過設定目標強化行動，例如將象徵方向的箭頭貼在工作區域，提醒自己朝目標前進。生肖兔則適合透過分享與交流建立人際連結，例如與家人或朋友一同飲水，象徵傳遞祝福與好運。

生肖龍可透過亮色裝飾或亮片象徵光芒與自信，為自己增加能見度。生肖蛇則可以嘗試改變穿搭風格，透過不同顏色的配件象徵打開新的社交能量。

生肖馬可透過紅包袋象徵收納夢想與勇氣，提醒自己穩定前進。生肖羊則建議與植物互動，例如為植物澆水並說出願望，象徵培養希望與成長。

生肖猴則適合重新聯絡舊朋友或建立人脈關係，象徵啟動貴人運。生肖雞可透過敲響鈴鐺或金屬器具象徵喚醒運勢。生肖狗則建議整理居家空間，例如在玄關放置踏墊等方式，象徵穩固家庭與生活能量。

至於生肖豬，艾菲爾表示可透過分享食物或聚餐象徵財運與福氣流動。透過與家人或朋友共享食物，也象徵將豐盛能量帶入生活。艾菲爾也提醒，這些儀式主要是一種象徵與提醒，重點在於透過簡單行動整理心情與方向，在春分前為自己設定新的目標與期待。

▲塔羅牌老師艾菲爾分享十二生肖開運儀式，建議春分前調整運勢能量。（圖／翻攝自臉書，塔羅牌老師艾菲爾）

延伸閱讀

▸ 許維恩乳癌首現身「澄清僅切左乳」 術前交代身後事：人生大不了就離開

▸ 人妻剛考到駕照 年輕尪暖心陪練車「被甩到腦梗塞」！醫生揭原因

▸ 原始連結