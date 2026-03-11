台南市推動廚餘分類回收　環保局：餐飲業不得直接丟垃圾車

▲台南市持續推動廚餘分類回收政策，各垃圾車設置廚餘回收桶。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對外界關心部分民眾將廚餘投入垃圾車情形，台南市環保局表示，市府目前仍持續推動廚餘分類回收政策，各清運路線垃圾車均設置廚餘回收桶，提供民眾分類投入，並透過回收再利用落實資源循環。

環保局說明，在實際清運過程中，如遇廚餘回收桶已滿情形，現場清運人員有時基於維持清運順暢的考量，可能採取臨時應變方式協助處理；另經了解，也偶有個別人員未完全依循廚餘分類回收相關作業規定的情況，但此並非環保局既定政策或作業原則。

環保局表示，已要求各區清潔隊加強宣導與督導清運人員，確實落實廚餘分類回收作業，同時將持續強化教育訓練與作業管理，確保廚餘分類回收制度正常運作。

環保局也再次提醒，餐廳及各類事業產生的廚餘不得直接投入垃圾車，必須依規委託合格業者進行清運，若經查獲違法行為，將依法裁處。

目前台南市設有兩座高效廚餘發酵廠及一座傳統堆肥廠，每月廚餘處理量能可達1200公噸，透過再利用轉化為有機肥料，所生產的「尚好肥」更取得全國首張由環保機關核發、以生熟廚餘製成的雜項肥料登記證，展現資源循環再利用成果。

環保局呼籲民眾從源頭落實「吃多少、煮多少」的惜食觀念，減少廚餘產生，同時在回收廚餘前應先瀝乾水分並確實分類，避免將廚餘直接投入一般垃圾。

環保局長許仁澤表示，目前台南市廚餘清除與處理管道順暢，各項清運作業均正常運作，民眾可安心將廚餘交由清潔隊分類回收，也呼籲市民共同落實惜食減廢與垃圾減量，一起守護環境品質。

環保局提醒，民眾若有廚餘清運相關問題，可撥打環保局服務專線0905-016392洽詢。