香格里拉飯店消防編組訓練　南消強化大型場所防災應變

▲台南市消防局東門分隊前往台南遠東香格里拉飯店辦理自衛消防編組訓練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升大型營業場所防火防災意識及災害初期應變能力，台南市消防局第七救災救護大隊東門分隊，11日前往台南遠東香格里拉飯店辦理自衛消防編組訓練督導，透過專業講解與實地操作演練，強化飯店內部消防編組運作與應變能力，確保旅客住宿與員工工作環境安全。

此次訓練內容包括滅火器使用要領、室內消防栓操作方式、火災初期應變處置、避難疏散引導、通報機制及防火防災觀念宣導等。消防人員在現場督導飯店員工進行實際操作演練，讓參與人員熟悉消防設備使用方法，並了解緊急狀況發生時的應變流程。

消防局指出，飯店屬於人潮聚集的公共場所，一旦發生火災等突發事件，第一時間的通報與初期處置相當關鍵。透過定期消防編組訓練並結合企業自主防災機制，可有效提升場所自我防護能力，使員工熟悉消防設備操作與避難引導程序，在災害發生初期即可迅速採取正確處置，降低災害風險。



消防局第七救災救護大隊大隊長石家源表示，大型飯店人員進出頻繁，平時就應落實消防安全管理與員工訓練。透過持續辦理編組訓練，可強化員工防災知能與應變能力，確保在緊急情況發生時能迅速且正確處置，保障住宿旅客與員工生命財產安全。

消防局長楊宗林指出，公共場所消防安全是城市安全的重要一環，期盼各營業場所持續重視消防安全管理工作，定期辦理消防訓練與設備檢查維護，並與消防機關密切合作，共同提升整體防災應變能力，打造安全安心的生活與旅宿環境。