豬哥亮復活加班！1句「恁娘卡好」掀回憶殺　紀錄片揭秀場傳奇

▲▼紀錄片《高雄有顆藍寶石》。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄流行音樂中心出品紀錄片《高雄有顆藍寶石》復刻秀場回憶。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

由高雄流行音樂中心出品紀錄片《高雄有顆藍寶石》，今（11）日於台北舉辦媒體試片。電影帶領觀眾重返 70、80 年代高雄最輝煌的秀場歲月，預告片中，秀場天王豬哥亮那句熟悉的口頭禪「恁娘卡好」，瞬間勾起無數觀眾的記憶。

▲《高雄有顆藍寶石》預告一出，秀場天王豬哥亮經典口頭禪「恁娘卡好」，掀起長輩們的回憶殺。／高雄流行音樂中心 提供。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲秀場天王豬哥亮經典口頭禪「恁娘卡好」，掀起長輩們的回憶殺。（圖／記者許宥孺翻攝）

AI 技術跨時空　請天王豬哥亮回魂加班

導演楊力州坦言，拍攝此片最特別的經驗是「重金禮聘豬哥亮回來加班」。由於豬哥亮已逝多年，團隊蒐集大量豬哥亮的語音資料與談話逐字稿，建立AI 模型重現其神韻。楊力州笑稱，AI 豬哥亮開口的第一句話永遠是招牌口頭禪「恁娘卡好」，讓他直呼「有種被罵的感覺」。

補足台灣綜藝史失落的拼圖

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，製作演唱會時驚覺秀場回憶正快速流失，這段影響台灣娛樂文化深遠的歷史若不記錄，將面臨失傳。因此在高流5週年之際，透過電影、書籍與展覽，補齊台灣綜藝界缺失的縫隙。

面對「藍寶石大歌廳」這個南台灣獨有的秀場記憶，導演楊力州感嘆，史料蒐集極其困難，甚至連一張完整的藍寶石大歌廳外觀照片都難尋，且受訪者的口述記憶都是40、50年前的往事，記憶難免有矛盾落差，必須在主觀情感與歷史脈絡間取得平衡。

▲秀場天王豬哥亮「招牌馬桶蓋頭」髮型靈感來自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」（The Beatles）。／高雄流行音樂中心 提供CREDIT：GettyImages。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲豬哥亮「招牌馬桶蓋頭」髮型靈感來自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」。（圖／高雄流行音樂中心 提供CREDIT：GettyImages）

「馬桶蓋」傳奇始祖現身！操刀髮型師曝靈感

紀錄片《高雄有顆藍寶石》揭開許多秀廠被後的故事，片中另一亮點，是揭開豬哥亮招牌「馬桶蓋頭」的起源。導演楊力州表示，時常有人提到幫豬哥亮設計招牌馬桶蓋髮型的設計師「余師」，但這位設計師一直被認為已經「仙逝」，因此話題總是嘎然而止，直到田調過程中透過當鋪老闆指引，才驚覺余師仍隱居於高雄。

余師透露，該造型靈感源自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」（The Beatles），這項強烈的視覺符號成功定義了豬哥亮的形象，也成為台灣秀場文化最鮮明的象徵。

歷時2年半拼湊秀場輝煌　紀錄片4月10日上映

▲紀錄片《高雄有顆藍寶石》導演楊力州（右）與高流執行長丁度嵐（左）出席媒體試片活動。／高雄流行音樂中心 提供。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲紀錄片《高雄有顆藍寶石》導演楊力州（右）與高流執行長丁度嵐（左）出席媒體試片活動。（圖／記者許宥孺翻攝）

歷時2年半完成的《高雄有顆藍寶石》，克服史料稀缺的挑戰，重新拼湊出80年代高雄藍寶石大歌廳的黃金歲月。高流趁勢推出「藍寶石三連發」計畫，同名專書已於3月1日上市，3月15日將於華山文創園區舉辦新書分享會，由作者邱祖胤與導演楊力州對談。紀錄片則定於4月10日全台正式上映。

高雄高雄流行音樂中心豬哥亮秀場紀錄片AI藍寶石歌廳

