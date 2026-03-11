本人神隱！伊朗效忠大會驚見「紙板最高領袖」　官員排隊親吻網瘋傳

▲伊朗新任最高領導人穆吉塔巴持續神隱，宣誓效忠儀式改採紙板搭配大頭照代替本人。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列與美國對伊朗發動空襲、造成伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡，其子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接班掌權，但至今仍未公開露面。近日德黑蘭一場效忠儀式卻因「紙板領袖」畫面在社群平台瘋傳，引發國際熱議。現場不僅擺出穆吉塔巴等身紙板立牌，還有官員當眾親吻紙板表達效忠。

根據印度媒體《NewsX》，這場活動在伊朗首都德黑蘭（Tehran）革命廣場舉行，被指是支持者向新任最高領袖穆吉塔巴宣誓效忠的集會。不過，這位剛接班的領導人並未親自出席，現場改以一個等身紙板立牌代表其「現身」。

從畫面可見，大批群眾揮舞伊朗國旗並高喊口號，現場還擺放已故最高領袖哈米尼的遺照。令人矚目的是，穆吉塔巴的立牌頭部採用彩色照片，但身體部分則是簡單紙板製作。多名官員走上前時神情嚴肅，甚至低頭親吻立牌，彷彿在向真人領袖致敬，畫面顯得格外突兀。

Mojtaba Khamenei couldn’t turn up so they had to use his cardboard cutout.



Why is his head so big and why did they use a photo of him that looks so miserable? pic.twitter.com/04c08tjTSA — Mahyar Tousi (@MahyarTousi) March 10, 2026

這段影片很快在X等社群平台瘋傳，引發網友大量嘲諷與惡搞。有網友質疑，「為什麼他的頭看起來那麼巨大？」也有人留言調侃，「這政權的羞恥心似乎沒有極限」，甚至有人直言場面像是在看動畫《南方公園》的諷刺橋段。

穆吉塔巴至今未公開露面，也讓外界出現各種揣測。伊朗政府11日對外表示，新領導人「平安無事」。不過，美媒《紐約時報》指出，穆吉塔巴在2月28日美國與以色列對伊朗發動的空襲中雙腿受傷，目前藏身於高度保密的地點，這也可能是他接班後始終未發布任何影像或音訊的原因。

另有報導稱，他甚至可能仍在昏迷之中。

儘管領袖本人缺席，效忠儀式仍照常舉行。現場除支持者外，還有伊朗政權支持者、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官以及盟友民兵代表公開宣誓效忠，顯示政權試圖維持權力延續與內部團結。

分析指出，在以色列與美國軍事壓力升高之際，伊朗高層急於對外展示政權穩定。哈米尼遇襲身亡後，伊朗掌握宗教與政治權力的「專家會議」（Assembly of Experts）迅速推舉穆吉塔巴接班，試圖向支持者傳遞領導層仍然運作正常的訊號。