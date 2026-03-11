美啟動337條款調查波及10台廠　經貿辦：個案調查不影響台美協定

▲ 美國通用汽車提出專利侵權申訴。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

美國國際貿易委員會（USITC）10日宣布啟動337條款調查，鎖定來自台灣、中國及美國的20家汽車零件製造商。事件起因於底特律汽車巨頭通用汽車（General Motors）提出的專利侵權申訴。對此，經貿辦表示，本案僅是個案調查，我國政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制，以建構公平競爭環境。

根據美國國際貿易委員會公告，通用汽車於今年2月5日提出申訴，主張這20家廠商將涉嫌侵權的汽車零件輸入美國境內銷售，已構成專利侵害，要求委員會發布「普遍排除令」與「限制排除令」，並對相關業者下達停止與終止命令。若裁定成立，這些零件將被全面禁止進口。

在20家被列為答辯人的企業中，台灣占了10家，包括維輪實業（AP Auto Parts Industrial Ltd）及耿鼎企業（Gordon Auto Body Parts Co Ltd）等，中國方面則有江蘇尚通汽車配件公司在列。此外，美國本土也有9家汽車零件經銷商遭點名，分布於密西根州、伊利諾州、加州與田納西州。

行政院經貿談判辦公室指出，本案是由通用汽車（General Motors）就來自美國本土、我國及中國等20家汽車零組件廠商，依據《1930年關稅法》第337條款，向美國國際貿易委員會（USITC）提出申訴的設計專利侵權調查案，是美國企業尋求保護其智慧財產權的法律途徑之一。

經貿辦表示，337條款調查案是由美國國際貿易委員會負責，針對企業個案進行調查，會在啟動調查後的45天內決定完成本案調查的日期。在此之前，美國國際貿易委員會可依控訴方的申請，採取臨時性救濟措施，暫時暫停貨品輸入及銷售。

經貿辦強調，本案僅是個案調查，我國政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制，以建構公平競爭環境。