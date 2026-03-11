　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

▲▼大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎。（圖／記者陳冠宇攝）

▲北京大學台灣研究院院長李義虎。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統日前以「大陸」而非「中國」稱呼對岸，使外界關注他的兩岸政策是否出現轉向。北京大學台灣研究院院長李義虎表示，儘管賴清德調整說法，但大陸還須觀察他的基本政策立場，更稱承認和接受九二共識，對賴清德其實「沒什麼損失」。

賴清德2月24日於海基會活動致詞時，以「中國大陸」、「大陸」稱呼對岸，引發關注。李義虎10日晚間以大陸全國人大代表身份受訪，有媒體問，大陸是否接受這種文字微調？他回應，在海基會這個場合，對於一個「懂禮貌」的人而言，這樣講是合適的。

李義虎接著說，大陸希望賴清德和民進黨有關人士，要是想求得兩岸的和平、求得目前局勢的緩解，其實很簡單，就是回到九二共識的立場，「你承認和接受九二共識，對你其實沒什麼損失」。

李義虎續指，接受九二共識其實是成本最低的方法，且能讓兩岸達成和平局面的捷徑；如果賴清德接受九二共識，「春暖花開就來了」，否則，儘管調整說法、說得軟一點，「我們還得看你基本的政策立場」。

就大陸所在意的「基本立場」，李義虎說明，第一是是否承認九二共識，第二是如何處理台獨黨綱；如果堅持台獨，兩岸關係就好不起來，這對賴清德是很簡單的事，「這球是在他那邊了」。

另針對國民黨主席鄭麗文可能在上半年訪問大陸，李義虎表示，大陸的政策一貫、明確，只要承認九二共識，甚至是接受兩岸同屬一中的台灣政黨，都可以與大陸進行很好的來往、政治對話，共同努力推動兩岸關係發展，也為兩岸民眾的福祉解決問題。

他也說，鄭麗文在競選期間及當選主席之後，旗幟鮮明地堅持九二共識，且大膽說「我是中國人」，鄭麗文就有和大陸進行政治互動的基礎，如果她能來訪，希望是一次非常成功的訪問，能為兩岸關係發展做出新的貢獻。

▲▼大陸全國政協委員、大陸全國台聯副會長楊毅周。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸全國台聯副會長楊毅周。（圖／記者陳冠宇攝）

此外，就今年兩岸關係發展，大陸全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周近日受訪表示，大陸依然強調促進兩岸關係的和平發展、推動統一進程，因此破壞和平發展的因素首先要頂住，警惕與打擊台獨分裂勢力和反對外部干涉。不過他直言，「兩岸關係的嚴峻複雜局面很難消除」，還是會處於一種非常緊張的狀態，儘管大陸有信心穩定，但是要付出很大努力。

被問及鄭麗文上半年可能訪陸，楊毅周表示，只要在九二共識的基礎上，大陸都非常歡迎台灣各社團、政黨赴大陸訪問，共同協商、共同溝通，「那麼（鄭麗文）能不能來，這個我就不好說了」。他強調，促進兩岸關係和平發展、和平穩定，總還是需要兩岸同胞一起努力，「所以我們還是寄希望，希望（鄭麗文）如果能來當然是最好的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南鐵皮屋大火！2人無生命跡象
伊朗驚見「紙板最高領袖」　官員排隊親吻網瘋傳
50萬股民注意！台泥紀念品公布
韓國晉級8強　傳出傷兵離隊！
獨／朱德庸告MC HotDog！　雙方現身北檢
私存多名病患私密照　狼醫遭令歇業
首家金控盈餘分配開獎！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」　她驚喊：他看新聞預判

2026兩會／賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

日部署遠程飛彈　陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

陸「洋快餐霸主」華萊士退市　降低營運成本告別新三板

我海軍「大敦睦」艦隊遠征中南美　陸國防部：「倚外謀獨」藉口

2026兩會／美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

成為燒烤專家！全中國首個「燒烤研究院」…坐落岳陽年產值92億

美以轟空襲降「毒雨」、小學160死　伊朗批美「嗜血成性」種族滅絕

伊朗外交部發言人稱「要給美以一個教訓」　批美背信偷襲毫無信用

陸地方熱衷「養龍蝦」納政務服務　中央急踩煞車「風險警示」不斷

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」　她驚喊：他看新聞預判

2026兩會／賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

日部署遠程飛彈　陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

陸「洋快餐霸主」華萊士退市　降低營運成本告別新三板

我海軍「大敦睦」艦隊遠征中南美　陸國防部：「倚外謀獨」藉口

2026兩會／美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

成為燒烤專家！全中國首個「燒烤研究院」…坐落岳陽年產值92億

美以轟空襲降「毒雨」、小學160死　伊朗批美「嗜血成性」種族滅絕

伊朗外交部發言人稱「要給美以一個教訓」　批美背信偷襲毫無信用

陸地方熱衷「養龍蝦」納政務服務　中央急踩煞車「風險警示」不斷

科隆五金展我手工具扣件強棒出擊　經濟部設「旗艦台灣館」

陳浩民夫婦杜拜遇戰火受困　岳母含淚讓機票：你們有4小孩要養

經典賽15打數1安打後回西武　林安可：必須再更成長才行

聯邦快遞桃園機場轉運中心啟用　蕭美琴：打造更友善、競爭力環境

國立金門大學校長遴選投票結果出爐　洪集輝獲最高票

快訊／台南永康鐵皮屋大火！火勢波及7間　2人無生命跡象

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

馬筱梅認沒餵母奶「生過才知道」　親吐產後近況：不要太道德綁架

平常吃不到？1款餅乾「好吃到買整盒」　一票人推爆：好吃100萬倍

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

大陸熱門新聞

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」

川普怎收場？「體面」終戰或「硬打」到底

輸不完！中國隊求「樊振東」回來遭球迷酸爆

美以轟空襲降「毒雨」、小學160死　伊朗批美「嗜血成性

伊朗外交部發言人稱「要給美以一個教訓」　

OpenClaw藏漏洞　中國發布國家級安全警告

年輕尪陪妻練車「被甩到腦梗塞」

又漲價！50g金手環「一夜貴了22萬元」

Ella展現「抽真空」　陸醫師喊：普通人別學

陸地方熱衷「養龍蝦」納政務服務 中央急踩煞車「風險警示」不斷

直徑僅髮絲1/10！陸自主研發「世界最強」碳纖維

比亞迪閃充「5分鐘充飽」挨批傷電池 李雲飛：已考慮過並有效解決

陸糖尿病研究新突破 自體「再生胰島」微創移植用於血糖自主調控

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

更多熱門

相關新聞

美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

美以伊戰爭仍在持續，北京大學台灣研究院院長李義虎認為，此戰事讓美國處於多條戰線的狀況，加上伊朗反制能力較強，容易讓美國被拖在中東，並削弱在東亞區域的軍事資源與部署；與此同時，大陸的區域拒止能力提升，體系化圍台布局越來越嚴密，台灣應深思如何選擇才最「合算」。

TVBS民調／藍綠政黨滿意度維持平盤35%　民眾黨下滑4個百分點

TVBS民調／藍綠政黨滿意度維持平盤35%　民眾黨下滑4個百分點

賴清德盼國會速審總預算　下令執政團隊、黨公職繼續向在野黨溝通

賴清德盼國會速審總預算　下令執政團隊、黨公職繼續向在野黨溝通

快訊／民進黨新發言人公布　立委林楚茵接任

快訊／民進黨新發言人公布　立委林楚茵接任

網友夢到約會賴清德還說「親你」　總統親傳嬌羞照回應！3.9萬人按讚

網友夢到約會賴清德還說「親你」　總統親傳嬌羞照回應！3.9萬人按讚

關鍵字：

2026兩會大陸兩會人大政協兩岸關係楊毅周李義虎賴清德九二共識

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面