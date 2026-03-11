2026兩會／賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

▲北京大學台灣研究院院長李義虎。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統日前以「大陸」而非「中國」稱呼對岸，使外界關注他的兩岸政策是否出現轉向。北京大學台灣研究院院長李義虎表示，儘管賴清德調整說法，但大陸還須觀察他的基本政策立場，更稱承認和接受九二共識，對賴清德其實「沒什麼損失」。

賴清德2月24日於海基會活動致詞時，以「中國大陸」、「大陸」稱呼對岸，引發關注。李義虎10日晚間以大陸全國人大代表身份受訪，有媒體問，大陸是否接受這種文字微調？他回應，在海基會這個場合，對於一個「懂禮貌」的人而言，這樣講是合適的。

李義虎接著說，大陸希望賴清德和民進黨有關人士，要是想求得兩岸的和平、求得目前局勢的緩解，其實很簡單，就是回到九二共識的立場，「你承認和接受九二共識，對你其實沒什麼損失」。

李義虎續指，接受九二共識其實是成本最低的方法，且能讓兩岸達成和平局面的捷徑；如果賴清德接受九二共識，「春暖花開就來了」，否則，儘管調整說法、說得軟一點，「我們還得看你基本的政策立場」。

就大陸所在意的「基本立場」，李義虎說明，第一是是否承認九二共識，第二是如何處理台獨黨綱；如果堅持台獨，兩岸關係就好不起來，這對賴清德是很簡單的事，「這球是在他那邊了」。

另針對國民黨主席鄭麗文可能在上半年訪問大陸，李義虎表示，大陸的政策一貫、明確，只要承認九二共識，甚至是接受兩岸同屬一中的台灣政黨，都可以與大陸進行很好的來往、政治對話，共同努力推動兩岸關係發展，也為兩岸民眾的福祉解決問題。

他也說，鄭麗文在競選期間及當選主席之後，旗幟鮮明地堅持九二共識，且大膽說「我是中國人」，鄭麗文就有和大陸進行政治互動的基礎，如果她能來訪，希望是一次非常成功的訪問，能為兩岸關係發展做出新的貢獻。

▲大陸全國台聯副會長楊毅周。（圖／記者陳冠宇攝）

此外，就今年兩岸關係發展，大陸全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周近日受訪表示，大陸依然強調促進兩岸關係的和平發展、推動統一進程，因此破壞和平發展的因素首先要頂住，警惕與打擊台獨分裂勢力和反對外部干涉。不過他直言，「兩岸關係的嚴峻複雜局面很難消除」，還是會處於一種非常緊張的狀態，儘管大陸有信心穩定，但是要付出很大努力。

被問及鄭麗文上半年可能訪陸，楊毅周表示，只要在九二共識的基礎上，大陸都非常歡迎台灣各社團、政黨赴大陸訪問，共同協商、共同溝通，「那麼（鄭麗文）能不能來，這個我就不好說了」。他強調，促進兩岸關係和平發展、和平穩定，總還是需要兩岸同胞一起努力，「所以我們還是寄希望，希望（鄭麗文）如果能來當然是最好的」。