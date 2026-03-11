納稅錢花去哪？　五角大廈爆年底「狂噴近8億」買牛排、龍蝦

▲ 赫格塞斯曾承諾減少浪費性支出。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部爆出在去年9月財政年度結束前夕展開一波令人意想不到的採購，單月支出高達930億美元，創下2008年以來最高紀錄。政府監督組織Open the Books揭露，光是海鮮和高級牛排的採購金額就超過2500萬美元（約7.9億台幣），引發外界對濫用國防預算的質疑。

肋眼牛排花1510萬 甜甜圈也要買

根據Open the Books調查報告，這波採購項目包括1510萬美元的肋眼牛排、690萬美元的龍蝦尾、200萬美元的阿拉斯加帝王蟹及100萬美元的鮭魚，此外還花費近14萬美元購買甜甜圈、12萬4000美元添購冰淇淋機，甚至斥資2.6萬美元購買壽司料理台。

家具採購破2億 一張椅子要價1844美元

五角大廈在家具採購上也不手軟，9月單月支出逾2億2500萬美元，創下2014年以來新高，其中一張椅子就要價1844美元。數據顯示，國防部自2008年起每年9月平均花費2億5760萬美元購買家具，較其他月份的3880萬美元暴增564%。

癥結在「不用就作廢」制度 監督組織批浪費

報導指出，這類瘋狂採購背後原因是聯邦政府「不用就作廢」（use-it-or-lose-it）的預算制度。協助政府承包商的Govly公司執行長韋蘭德（Mike Weiland）形容，9月30日對聯邦政府就像「亞馬遜Prime Day」，各機構為避免預算被削減而急於花錢。

Open the Books執行長哈特（John Hart）對此批評，「美國納稅人期望他們的錢用於關鍵國防需求，而非奢華晚宴。」但國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）去年2月受訪時曾承諾，將協助削減「數千億美元」的浪費性支出，更強調應建立基本的財務透明度。