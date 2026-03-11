賣淫女陳屍旅館！激戰後遭買春客亂刀砍死　只因價碼喬不攏

▲死者與兇嫌約好在旅館見面交易，怎知事後男方卻砍死被害人。（圖／翻攝自中國報）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞新山市區一家平價旅館11日發生驚悚命案，一名37歲印尼籍賣淫女子遭到另一名外籍買春客砍殺，身中多刀慘死房內，胸口至少被刺9次，頸部更留下深可見骨的割喉傷痕。

根據《中國報》取得的消息指出，死者遭利器攻擊的部位遍布全身，包括頸部、胸部及手部都有明顯刺傷。消息人士透露，「頸部的傷勢很深，胸口約被刺傷9次」，而死者手指部分也有被利器刺穿的痕跡。

也有其他馬來西亞媒體報導指稱，死者胸口實際被刺高達14刀，但確切刀數及凶器是否尋獲，警方尚未對外證實。

附近商家向《中國報》記者表示，遇害女子人稱「拉妮」，為人親切友善，經常到附近雜貨店購買生活用品、食物和飲料，「每次經過都會主動和店家打招呼」。據了解，拉妮接獲客人預約後，會前往廉價旅館進行交易，每次交易時間約在3小時內。

死者11日凌晨1時許前往旅館與嫌犯見面，然而直到凌晨4時，同行女性友人遲遲不見拉妮步出房間，多次敲門也無人回應，破門而入後才驚見拉妮倒臥地板，胸部血流如注已無生命跡象，嚇得尖叫求助報警。

警方凌晨5時抵達現場，封鎖旅館房間進行採證，直至上午11時許仍在蒐集相關證物。目前不排除凶嫌是在性交後，拒絕支付性交易的費用，與死者發生衝突，因此將對方殺害。