開2家泰式餐廳卻欠國庫280萬不繳！主廚老闆隱匿財產遭管收

▲郭姓男子開設泰式餐廳，因積欠多筆營業稅及罰鍰共計286餘萬元未繳，桃園分署聲請法院管收裁定獲准。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍新北市郭姓男子在桃園市開設餐廳，因積欠103年度至108年度多筆營業稅、罰鍰共計286餘萬元未繳，桃園分署昨（10）日經執行官訊問後認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、及「隱匿或處分情事」之管收事由，向桃園地院聲請管收，法官最終裁定獲准。

桃園分署指出，現居中和區49歲郭姓男子在桃園市開設泰式餐廳，因於103年度至108年度積欠多筆營業稅及罰鍰等，共計新臺幣286餘萬元。據調查，郭男於103年10月至108年8月間在桃園市中壢區開設泰式料理餐廳，郭男擔任主廚，但卻積欠多筆營業稅、營利事業所得稅未繳納，經財政部北區國稅局中壢稽徵所核定應納稅額、滯納金等及裁處罰鍰共計286萬元。

桃園分署受理執行後，郭男僅繳納6萬餘元，執行官深入追查發現，郭男於103至108年間，除在桃園市中壢區經營泰式餐廳，後來拓展生意，又在北市松山區開設餐廳，主打經濟實惠泰式料理，網路評價甚高，訂位一位難求，但郭男於103年至108年間，多次從帳戶提領大量現金，或利用其妻保管餐廳營收現金方式，隱匿處分財產；又於108年後陸續收到移送機關寄發補稅稅單後，郭男完全不使用銀行帳戶，製造無收入之表象。

桃園分署經查，郭男在北市松山區開設餐廳，108年至113年間累積銷貨金額高達1億526餘萬元，卻在桃園分署訊問時，向執行人員堅稱，其餐廳門口曾經有馬路施工，大環境不好，因挖馬路才造成餐廳負債累累，所以現在沒錢。因郭男態度強硬，拒不配合交代餐廳營業額流向，亦對於欠稅拒絕提出具體清償計畫，行政執行官據此認定郭男顯有履行義務之可能，故不履行，且有隱匿或處分應供強制執行財產情事，依法向桃園地院聲請管收，經法官審理後，認為符合予以管收之要件，且有管收之必要，當庭裁定准予管收。



桃園分署呼籲，納稅義務人有履行能力而故不履行，或有隱匿處分財產情事，將嚴格執法，絕不寬貸，提醒義務人勿心存僥倖，以免遭拘提、管收，得不償失。