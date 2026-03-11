　
地方焦點

二信高中新增AI與設計實驗班　培育人才接軌未來產業趨勢

▲二信高中新增AI與設計實驗班。（圖／基隆市二信高中提供）

▲基隆二信高中增設人工智慧與設計新思維實驗班，培育未來人才。（圖／基隆市二信高中提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應人工智慧（AI）科技迅速發展及設計產業轉型需求，基隆市二信高中115學年度獲教育部核定，新設普通科「人工智慧實驗班」與廣設科「設計新思維實驗班」，培養學生銜接未來產業趨勢與社會發展脈動。這也是繼「雙語實驗班」、「藍碳研究實驗班」與「半導體實驗班」後，二信高中再度推出的特色實驗班。

二信高中表示，普通科「人工智慧實驗班」是因應AI已成為全球科技產業核心趨勢而設立。從半導體硬體製造到AI資料模型開發，台灣在全球科技產業鏈中扮演重要角色，因此人才培育成為關鍵。課程將為具數理潛能的學生規畫三年一貫的系統化學習內容，涵蓋大數據分析、運算思維、APCS程式能力檢測訓練及AI應用實作，讓學生在高中階段即接觸人工智慧的兩大基礎「數據」與「演算法」，培養未來科技人才。

▲二信高中新增AI與設計實驗班。（圖／基隆市二信高中提供）

此外，廣設科成立的「設計新思維實驗班」，則回應AI科技對設計產業帶來的轉型挑戰。校方指出，未來設計人才不僅需要美感與創意，更需具備跨領域整合能力，能結合AI科技、行銷企劃與品牌策略，為企業與社會創造價值。課程同樣採三年一貫規畫，內容包括AI協作設計、創意思維訓練及參與國際設計競賽等，培養學生批判思考、情感表達與全球視野，成為具創新能力且不易被AI取代的設計人才。

二信高中校長林立表示，學校長期以「多元發展、有特色」為辦學核心，希望透過實驗班的設置，讓學生在高中階段就能接觸未來趨勢領域，建立跨域學習能力與專業素養。此次新通過的兩個實驗班，不僅回應全球科技浪潮，也結合產業需求與教育創新，為學生在升學與職涯發展上開拓更寬廣的選擇。

林立強調，設立實驗班就是要跟上社會發展腳步，讓學生在未來升學與職涯道路具備競爭優勢，同時也提升基隆在地就學的吸引力。

二信高中新增AI與設計實驗班　培育人才接軌未來產業趨勢

基隆市二信高中人工智慧設計思維特色實驗班基隆教育未來人才

