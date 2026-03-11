日部署遠程飛彈　陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

日本陸上自衛隊9日在九州熊本市部署「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，這款飛彈射程約1000公里，被視為日本首批具備長程打擊能力的國產武器之一，可覆蓋鄰國沿海區域，相關部署工作將在本月內完成。該飛彈也被外界視為「劍指」中國。對此，中國國防部今（11）日回應，「正告日方，窮兵黷武的老路是自取滅亡的不歸路。若日方膽敢武力侵犯中方主權安全，必將遭受迎頭痛擊和更加徹底的失敗。」

中國國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校回應，一段時間以來，日本右翼勢力加速推「再軍事化」動作頻頻，推動修改「和平憲法」，加快修訂「安保三文件」，妄圖修改「無核三原則」。

蔣斌指出，如今明確部署遠程進攻性武器，射程遠超日本領土範圍，徹底撕下「專守防衛」、「被動防禦」和「自衛」的偽裝，充分證明日本「新型軍國主義」已不只是危險苗頭，而是赤裸裸的現實威脅，是對地區和平安全的嚴重破壞。

蔣斌強調，「我們正告日方，窮兵黷武的老路是自取滅亡的不歸路。若日方膽敢武力侵犯中方主權安全，必將遭受迎頭痛擊和更加徹底的失敗。」

▲日本在熊本縣部署射程達1000公里的新型國產「遠攻飛彈」，劍指中國沿海。（圖／日本防衛裝備廳提供）

據日本媒體報導，運送飛彈發射裝置的軍用車隊日前從靜岡縣富士駐地出發，並在9日凌晨抵達熊本基地。這款由三菱重工研發的改良型12式飛彈，射程從原本約200公里大幅提升至約1000至1200公里，從九州發射甚至可以覆蓋中國沿海城市，被視為日本強化遠程防衛與「敵基地反擊能力」的重要裝備。

不過，飛彈部署行動在當地引發反彈。由於防衛省在運送裝備前未提前向居民說明，多達數十人至百名民眾聚集在健軍駐屯地門口抗議，高舉「反對部署長程飛彈」與「不要把熊本變成戰場」等標語。