不爽被按喇叭！超派單車男攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區中正路前天（9日）下午發生一起行車糾紛，一名男子騎乘自行車於車道路中，被後方的公車按喇叭提醒，男子不爽攔車理論，當時正在公車上的前新北市議員金介壽下車協調，結果遭男子痛罵三字經，並爆發肢體衝突，隨後警方獲報趕抵已無衝突，公車司機及金介壽隨後前往警局提告。

▲楊男以腳踏車攔下公車，前議員金介壽下車協調遭車鎖敲頭。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛公車的64歲鄭姓男子，前天下午4時許，開車從北二高下中和交流道，並右轉中和中正路往秀朗橋方向行駛，但鄭男行駛於外側車道即將到站讓乘客下車時，按喇叭提醒前面騎腳踏車的46歲楊男，卻引起誤會造成心生不滿，楊男隨即將腳踏車橫放於路中，擋在前方不讓公車離開，並要求鄭男下車理論。

▲楊男與前議員金介壽發生推擠拉扯。（圖／記者陸運陞翻攝）

鄭男多番解釋，但楊男仍無法釋懷，碰巧搭乘該班公車的前新北市議員金介壽見狀，隨即下車協助溝通，但也僵持不下無法達成共識，金男索性自行將楊男腳踏車移置到路邊，讓公車能繼續前行，楊男卻拿起車鎖攻擊金男，造成頭部、手部多處擦、挫傷，金男隨即要求民眾協助報警。

警方獲報抵達，雙方已被拉開未發生衝突，抄登雙方3人資料後協調離開。遭攻擊的前議員金介壽事後前往醫院驗傷，與被攔車的鄭姓公車司機，隨後前往警局報案，分別先後對楊男提出傷害、強制罪等告訴，警方依規定受理，後續將另通知楊男到案說明。

▲警方到場，向公車司機鄭男（右）及前議員金介壽(左)了解狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）