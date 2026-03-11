　
社會 社會焦點 保障人權

不爽被按喇叭！超派單車男攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區中正路前天（9日）下午發生一起行車糾紛，一名男子騎乘自行車於車道路中，被後方的公車按喇叭提醒，男子不爽攔車理論，當時正在公車上的前新北市議員金介壽下車協調，結果遭男子痛罵三字經，並爆發肢體衝突，隨後警方獲報趕抵已無衝突，公車司機及金介壽隨後前往警局提告。

▲楊男以腳踏車攔下公車，前議員金介壽下車協調遭車鎖敲頭。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲楊男以腳踏車攔下公車，前議員金介壽下車協調遭車鎖敲頭。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛公車的64歲鄭姓男子，前天下午4時許，開車從北二高下中和交流道，並右轉中和中正路往秀朗橋方向行駛，但鄭男行駛於外側車道即將到站讓乘客下車時，按喇叭提醒前面騎腳踏車的46歲楊男，卻引起誤會造成心生不滿，楊男隨即將腳踏車橫放於路中，擋在前方不讓公車離開，並要求鄭男下車理論。

▲楊男以腳踏車攔下公車，前議員金介壽下車協調遭車鎖敲頭。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲楊男與前議員金介壽發生推擠拉扯。（圖／記者陸運陞翻攝）

鄭男多番解釋，但楊男仍無法釋懷，碰巧搭乘該班公車的前新北市議員金介壽見狀，隨即下車協助溝通，但也僵持不下無法達成共識，金男索性自行將楊男腳踏車移置到路邊，讓公車能繼續前行，楊男卻拿起車鎖攻擊金男，造成頭部、手部多處擦、挫傷，金男隨即要求民眾協助報警。

警方獲報抵達，雙方已被拉開未發生衝突，抄登雙方3人資料後協調離開。遭攻擊的前議員金介壽事後前往醫院驗傷，與被攔車的鄭姓公車司機，隨後前往警局報案，分別先後對楊男提出傷害、強制罪等告訴，警方依規定受理，後續將另通知楊男到案說明。

▲楊男以腳踏車攔下公車，前議員金介壽下車協調遭車鎖敲頭。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方到場，向公車司機鄭男（右）及前議員金介壽(左)了解狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）

快訊／台南永康鐵皮屋大火！火勢波及7間　2人無生命跡象

繳300元金紙費仍挨罰！進香季停車陷阱多　北港警啟動清道專案

獨／歌詞抄襲漫畫！朱德庸告MC HotDog　雙方低調現身北檢

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

開2家泰式餐廳卻欠國庫280萬不繳！主廚老闆隱匿財產遭管收

不爽被按喇叭！超派單車男攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

幫夫人抓姦！偷拍鄉長外遇性愛片...勒索600萬　徵信社7人判刑

女坐「大怒神」後頭疼昏迷死亡　母心碎求償千萬高院再駁回　

基隆廟口夜市旁油垢溢溝惡臭　謝國樑：限明日前查出汙染源重罰

杉林溪遊園車墜谷　彰化5姊弟已有2人出院...么弟仍在加護

科隆五金展我手工具扣件強棒出擊　經濟部設「旗艦台灣館」

陳浩民夫婦杜拜遇戰火受困　岳母含淚讓機票：你們有4小孩要養

經典賽15打數1安打後回西武　林安可：必須再更成長才行

聯邦快遞桃園機場轉運中心啟用　蕭美琴：打造更友善、競爭力環境

國立金門大學校長遴選投票結果出爐　洪集輝獲最高票

快訊／台南永康鐵皮屋大火！火勢波及7間　2人無生命跡象

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

馬筱梅認沒餵母奶「生過才知道」　親吐產後近況：不要太道德綁架

平常吃不到？1款餅乾「好吃到買整盒」　一票人推爆：好吃100萬倍

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

志效.Momo跳＜THAT’S A NO NO＞　ITZY全員現身留言區！

