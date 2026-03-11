看診效率翻倍！3醫師斜槓工程師　開發免費健保工具醫護搶用

▲2026高雄智慧城市展將於20日開展，高雄市副市長林欽榮（中）與台灣智慧城市產業聯盟公布亮點。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

第五屆高雄智慧城市論壇暨展覽將於20日在高雄展覽館開幕，今年規模多達200家廠商、超過500的攤位，預計吸引逾 4 萬人次參與。隨著AI時代來臨，「城市主權 AI」已成為全球發展核心。高雄市政府自去年推動「高雄燈塔計畫」以來，成功建構專屬主權 AI ，並榮獲今年大會智慧城市創新應用獎，帶領高雄從傳統工業城市轉型為AI City。

▲台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓。（圖／記者許宥孺攝）



台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓表示，基於城市資料安全與在地文化發展考量，主權AI將是未來城市發展關鍵方向。此次台北展會也打造「AI City主題館」，完整呈現建置城市主權AI所需的AI算力設備、運算與管理平台，以及多元智慧城市解決方案，形成一套完整的AI City整體方案，可回應全球城市對主權AI的高度需求。台北與高雄同步展示完整解決方案與實際建置經驗，不僅吸引國際城市來台交流，也凸顯台灣在AI應用發展上的領先實力。

台灣智慧城市產業聯盟秘書長陳守玉表示，今年展覽聚焦「數位與綠色雙軸轉型」，展會將於3月20日至3月22日在高雄展覽館盛大舉行，共有200家廠商，規模超過500個攤位。展出內容涵蓋5G AIoT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、氫能應用及智慧交通等多元解決方案。展期將舉辦逾20場跨領域論壇，預計吸引超過4萬人次專業人士參與，為產業帶來龐大商機，同時也將迎來全球海外訪客。

由高雄市政府攜手輝達（Nvidia）與 Linker Vision，打造全球首個以城市主權AI為核心的AI City，透過視覺語言模型打破數據孤島，將交通、環保等40項市政業務升級為主動治理，並利用數位孿生技術打造市政決策智慧平台，一舉榮獲「2026年智慧城市創新應用獎」，此技術將於高雄智慧城市主題館中擴大展出。

在智慧醫療方面，高雄16家醫療機構與中山大學，共同展示生成式AI護理、失智症早期偵測及肌少症檢測等高齡化醫護解決方案，展現南台灣醫療體系在 AI 落地應用上的厚實力。

▲高雄中醫師曾建霖斜槓工程師，開發一套免費健保輔助工具提供全台醫療院所使用。（圖／記者許宥孺攝）



▲系統介面顯示用藥資訊、看診紀錄、檢驗結果，為醫師節省翻找病例的時間。（圖／記者許宥孺攝）

值得關注的是，高雄市立中醫醫院李坤峰、曾建霖、林協霆等3名醫師「斜槓」工程師，利用下班時間研究、開發出一套全新且免費使用的健保雲端輔助系統「更好的健保雲端 2.0」。該系統針對過去健保資訊頁面分散、醫師翻找困難的痛點，透過資訊整理與快速檢索功能，將繁雜資料重新分類呈現，已於2025年7月上線。

曾建霖醫師表示，這套工具能直接在健保系統中即時解析資料，將中西藥歷與檢驗報告結構化，不僅能自動顯示中藥的功效名稱與診斷，更會對檢驗異常值進行醒目變色標示。透過這樣的「決策儀表板」，把雜訊過濾、把路線鋪好，讓醫師一眼看出風險訊號，把最寶貴的注意力與時間完整還給病人。原本醫師閱覽病例需3至5鐘，使用後約可縮短至2分鐘內，開藥時還能避免藥性重複，是醫護人員都能輕鬆上手的工具，目前全台已有4000台醫療院所電腦使用中。