快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人

記者杜冠霖／台北報導

花蓮縣議會議長張峻今（11日）在縣議會無黨籍政團聯盟、國民黨媒體人何啟聖等人陪同下宣布參選下屆花蓮縣長。將對決國民黨提名的傅崐萁人馬吉安鄉長游淑貞、日前宣布參選的縣議員魏嘉賢，張峻也強調，現在並非政黨問題，也不排除未來跟魏嘉賢合作整合。對於張峻宣布參選，民進黨花蓮黨部則表示，花蓮民進黨不能只為考慮到自己的黨派，要做對花蓮好的事，支持1位能帶來改變花蓮的人。

張峻表示，這些年站在花蓮的土地上，心裡其實很沉重。很多鄉親說，花蓮不再像從前那樣充滿活力。街上的人潮變少了，生意變得越來越難做，許多店家撐得很辛苦，年輕人一個一個離開家鄉，到外地去尋找機會。雖然花蓮是台灣最美麗的地方，但也必須誠實面對一個現實，這座城市的發展，正慢慢失去原本應該有的動能。

張峻指出，人口持續外流，產業發展停滯，觀光受到衝擊，許多家庭為了生活努力撐著，整個社會，逐漸累了。花蓮鄉親不是不努力，只是長久以來，缺少一個真正能帶領花蓮前進的方向。如果這樣再繼續下去，未來的花蓮，只會越來越難留住人才，也越來越難讓年輕人看見希望。

張峻強調，為了花蓮的未來，他願意承擔，將參選花蓮縣長。參選不是為了個人的政治位置，而是因為深深感受到，花蓮需要真正的改變。花蓮應該是一個有機會、有未來的地方。

對於張峻參選，民進黨花蓮黨部主委嚴献忠說，現在花蓮正在十字路口，花蓮過去經濟衰退、百業蕭條，人口流失也很多，很多做生意的在掙扎中離開花蓮，花蓮民進黨不能只為考慮到自己的黨派，要做對花蓮好的事，支持1位能帶來改變花蓮的人。