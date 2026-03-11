見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

▲雙方是網友關係僅見過面3次，男方竟趁女方酒後意識不清伸出狼爪。（圖／123RF）



記者曾羿翔／綜合報導



桃園男子阿浩透過交友軟體認識一名女子小美（化名），兩人第3次見面時先共進晚餐，之後又到阿浩住處喝酒聊天。未料阿浩竟趁小美酒後昏沉、無力抗拒時，違反對方意願強行發生性行為。阿浩一審被依強制性交罪判刑4年，檢方與阿浩都提起上訴，二審審理後認定原判決並無不當，駁回雙方上訴，全案維持4年徒刑。

女子稱多次說不要還推阻 控男方未戴套

判決指出，小美與阿浩是透過交友軟體結識，案發當天是兩人第3次碰面。案發當天晚間，雙方先在林口長庚醫院站附近餐廳吃飯喝酒，之後阿浩邀小美前往桃園住處續攤。到了隔天凌晨0時至1時許，阿浩見小美已有酒意，伸出狼爪侵犯ㄔㄜ

小美指稱，過程中她曾多次口頭拒絕，並用手推阻、翻身掙扎，表明不願發生性行為，但阿浩仍持續侵犯。小美並指控，阿浩在性交過程中沒有戴保險套。之後她藉口要上廁所才暫時脫身，她等到阿浩睡著後，趕緊收拾物品離開。

友人凌晨接到求救 陪同報案就醫

小美離開住處後，於凌晨聯繫友人，由對方開車前往接應。有人證稱，小美上車後一路哭泣、神情低落，經追問後才得知她與網友見面時遭強迫發生性行為，隨後便陪同她前往派出所報案，再到醫院驗傷。二審認為，小美案後立即向友人求助、報警並驗傷，友人所見情緒反應與事後狀態，也可作為補強證據。

男方辯稱兩情相悅 法院認不符事證

阿浩雖坦承當晚曾與小美發生性交，但否認強制性交，辯稱雙方是基於好感、自願發生關係。辯護人也主張，小美說法前後有出入，且沒有其他足夠證據可證明阿浩違反其意願。不過法院認為，小美從警詢、偵訊到一審作證，對遭侵害的主要過程敘述一致，包含遭抱入房、被脫內褲等重點，都前後相符。

僅第3次見面 連對方本名都不知道

法院也指出，小美雖坦言對阿浩有些好感，但兩人案發時僅第3次見面，仍處於互相認識階段，甚至連阿浩中文本名、聯絡電話都不清楚，雙方也沒有交友軟體以外的聯絡方式，難認已發展到合意發生性關係的程度。法官認為，就算小美曾提及家庭背景，也只是聊天內容較深入，不能因此推論雙方已有穩定交往基礎，更不能據此認定性行為出於合意。

檢方嫌判太輕、被告喊冤 二審都不採信

一審審酌，阿浩與小美僅是網友關係，卻趁對方酒後意識不清、無力反抗時逞私慾，嚴重侵害性自主權，且犯後否認犯行，也未獲得小美原諒或賠償損害，因此依強制性交罪判處4年徒刑。

檢方上訴主張量刑過輕，認為阿浩毫無悔意，應從重量刑；阿浩則持續否認犯行，請求改判無罪。二審認為，原審量刑已綜合犯罪情節、犯後態度及被害人所受傷害，並未逾越裁量範圍，也沒有過輕或過重問題，因此駁回雙方上訴，維持原判。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。