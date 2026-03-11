　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲雙方是網友關係僅見過面3次，男方竟趁女方酒後意識不清伸出狼爪。（圖／123RF）

記者曾羿翔／綜合報導

桃園男子阿浩透過交友軟體認識一名女子小美（化名），兩人第3次見面時先共進晚餐，之後又到阿浩住處喝酒聊天。未料阿浩竟趁小美酒後昏沉、無力抗拒時，違反對方意願強行發生性行為。阿浩一審被依強制性交罪判刑4年，檢方與阿浩都提起上訴，二審審理後認定原判決並無不當，駁回雙方上訴，全案維持4年徒刑。

女子稱多次說不要還推阻　控男方未戴套

判決指出，小美與阿浩是透過交友軟體結識，案發當天是兩人第3次碰面。案發當天晚間，雙方先在林口長庚醫院站附近餐廳吃飯喝酒，之後阿浩邀小美前往桃園住處續攤。到了隔天凌晨0時至1時許，阿浩見小美已有酒意，伸出狼爪侵犯ㄔㄜ

小美指稱，過程中她曾多次口頭拒絕，並用手推阻、翻身掙扎，表明不願發生性行為，但阿浩仍持續侵犯。小美並指控，阿浩在性交過程中沒有戴保險套。之後她藉口要上廁所才暫時脫身，她等到阿浩睡著後，趕緊收拾物品離開。

友人凌晨接到求救　陪同報案就醫

小美離開住處後，於凌晨聯繫友人，由對方開車前往接應。有人證稱，小美上車後一路哭泣、神情低落，經追問後才得知她與網友見面時遭強迫發生性行為，隨後便陪同她前往派出所報案，再到醫院驗傷。二審認為，小美案後立即向友人求助、報警並驗傷，友人所見情緒反應與事後狀態，也可作為補強證據。

男方辯稱兩情相悅　法院認不符事證

阿浩雖坦承當晚曾與小美發生性交，但否認強制性交，辯稱雙方是基於好感、自願發生關係。辯護人也主張，小美說法前後有出入，且沒有其他足夠證據可證明阿浩違反其意願。不過法院認為，小美從警詢、偵訊到一審作證，對遭侵害的主要過程敘述一致，包含遭抱入房、被脫內褲等重點，都前後相符。

僅第3次見面　連對方本名都不知道

法院也指出，小美雖坦言對阿浩有些好感，但兩人案發時僅第3次見面，仍處於互相認識階段，甚至連阿浩中文本名、聯絡電話都不清楚，雙方也沒有交友軟體以外的聯絡方式，難認已發展到合意發生性關係的程度。法官認為，就算小美曾提及家庭背景，也只是聊天內容較深入，不能因此推論雙方已有穩定交往基礎，更不能據此認定性行為出於合意。

檢方嫌判太輕、被告喊冤　二審都不採信

一審審酌，阿浩與小美僅是網友關係，卻趁對方酒後意識不清、無力反抗時逞私慾，嚴重侵害性自主權，且犯後否認犯行，也未獲得小美原諒或賠償損害，因此依強制性交罪判處4年徒刑。

檢方上訴主張量刑過輕，認為阿浩毫無悔意，應從重量刑；阿浩則持續否認犯行，請求改判無罪。二審認為，原審量刑已綜合犯罪情節、犯後態度及被害人所受傷害，並未逾越裁量範圍，也沒有過輕或過重問題，因此駁回雙方上訴，維持原判。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台南鐵皮屋大火！2人無生命跡象
伊朗驚見「紙板最高領袖」　官員排隊親吻網瘋傳
50萬股民注意！台泥紀念品公布
韓國晉級8強　傳出傷兵離隊！
獨／朱德庸告MC HotDog！　雙方現身北檢
私存多名病患私密照　狼醫遭令歇業
首家金控盈餘分配開獎！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南永康鐵皮屋大火！火勢波及7間　2人無生命跡象

繳300元金紙費仍挨罰！進香季停車陷阱多　北港警啟動清道專案

獨／歌詞抄襲漫畫！朱德庸告MC HotDog　雙方低調現身北檢

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

開2家泰式餐廳卻欠國庫280萬不繳！主廚老闆隱匿財產遭管收

不爽被按喇叭！超派單車男攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

幫夫人抓姦！偷拍鄉長外遇性愛片...勒索600萬　徵信社7人判刑

女坐「大怒神」後頭疼昏迷死亡　母心碎求償千萬高院再駁回　

基隆廟口夜市旁油垢溢溝惡臭　謝國樑：限明日前查出汙染源重罰

杉林溪遊園車墜谷　彰化5姊弟已有2人出院...么弟仍在加護

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

快訊／台南永康鐵皮屋大火！火勢波及7間　2人無生命跡象

繳300元金紙費仍挨罰！進香季停車陷阱多　北港警啟動清道專案

獨／歌詞抄襲漫畫！朱德庸告MC HotDog　雙方低調現身北檢

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

開2家泰式餐廳卻欠國庫280萬不繳！主廚老闆隱匿財產遭管收

不爽被按喇叭！超派單車男攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

幫夫人抓姦！偷拍鄉長外遇性愛片...勒索600萬　徵信社7人判刑

女坐「大怒神」後頭疼昏迷死亡　母心碎求償千萬高院再駁回　

基隆廟口夜市旁油垢溢溝惡臭　謝國樑：限明日前查出汙染源重罰

杉林溪遊園車墜谷　彰化5姊弟已有2人出院...么弟仍在加護

科隆五金展我手工具扣件強棒出擊　經濟部設「旗艦台灣館」

陳浩民夫婦杜拜遇戰火受困　岳母含淚讓機票：你們有4小孩要養

經典賽15打數1安打後回西武　林安可：必須再更成長才行

聯邦快遞桃園機場轉運中心啟用　蕭美琴：打造更友善、競爭力環境

國立金門大學校長遴選投票結果出爐　洪集輝獲最高票

快訊／台南永康鐵皮屋大火！火勢波及7間　2人無生命跡象

中華隊WBC後下一站是亞運　搶進洛杉磯奧運關鍵戰在2027年12強

馬筱梅認沒餵母奶「生過才知道」　親吐產後近況：不要太道德綁架

平常吃不到？1款餅乾「好吃到買整盒」　一票人推爆：好吃100萬倍

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

蔡依林熬夜又恍神了？　〈天空〉.〈假裝〉分不清

社會熱門新聞

即／台中聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

身障男遭霸凌慘死　逼做白工喝醬油當吃飯

孫為討錢痛毆9旬阿嬤　腦出血、全身黑青照曝光

即／北市醫院外爆200萬搶案　警逮3嫌續追共犯

即／南港嚴重車禍！騎士無呼吸心跳搶救中

遭台女三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

即／8旬翁闖鶯歌鳳鳴平交道　遭列車撞死

即／三軍總醫院內公車自撞！10人緊急送醫

即／男金門登機赴台　身上竟綁2隻貓咪闖關！

交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死

辛柏毅假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

婦遭毒駕撞亡留3幼子　夫慟：到靈前道歉

更多熱門

相關新聞

網友夢到約會賴清德還說「親你」　總統親傳嬌羞照回應！3.9萬人按讚

網友夢到約會賴清德還說「親你」　總統親傳嬌羞照回應！3.9萬人按讚

近日朝野政治人物經常在社群平台海巡網友發文，然後親自給予回應，當然總統賴清德也不例外，積極與網友互動。10日有網友發文表示，「今天夢到跟ㄌㄨㄚˋ清德約會，他抱著我跟我說『在親美跟親中之間，我選擇親你』，然後我就嚇醒了」。此貼文竟釣出賴清德本人親自回應，他貼出一張微笑用手遮嘴的嬌羞照，吸引3.9萬人按讚，網友也紛紛留言「上網一整天，只有你讓我笑出來」、「千萬不要被總統夫人看到，不然回家要跪榴槤了」、「蔡英文把你帶壞了」。

送貨員性侵　她被逼拍片「還要微笑」

送貨員性侵　她被逼拍片「還要微笑」

桃園第二專長協會義剪　用專業傳遞長照溫度

桃園第二專長協會義剪　用專業傳遞長照溫度

桃園議員被爆包養網紅　王浩宇：這討論蠻無聊的「他還是會連任」

桃園議員被爆包養網紅　王浩宇：這討論蠻無聊的「他還是會連任」

桃園議員遭爆包養寫真網紅　詹江村：兄弟我挺你「有肩膀的男人」

桃園議員遭爆包養寫真網紅　詹江村：兄弟我挺你「有肩膀的男人」

關鍵字：

桃園性侵網友

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面