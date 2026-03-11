不滿蕭敬嚴昔酸國民黨還想選議員　徐巧芯、葉元之齊轟：唯一不支持

▲蕭敬嚴。（圖／國民黨提供）

記者郭運興／台北報導

粉專政客爽今（11日）開戰投入國民黨新北第11選區（汐止、金山、萬里）議員初選的蕭敬嚴，盤點過往在綠營政論節目攻擊國民黨、大酸同志的言論，痛批「到底哪來的臉，代表國民黨選議員」？曾被蕭敬嚴攻擊的同黨立委徐巧芯表示，「我唯一不支持是這一位蕭敬嚴」，對國民黨長期嘲諷、披著國民黨的招牌幫著民進黨講話，這種人才，為什麼不去參加民進黨初選啊？立委葉元之也批評，這位蕭先生跟綠營一起搞罷免，如果國民黨提名他，等於是幫民進黨在汐止多爭取一席。

政客爽稍早開戰蕭敬嚴，盤點昔日蕭敬嚴上綠營政論節目攻擊黨內的言論，立委徐巧芯、羅智強、葉元之、傅崐萁都曾遭到蕭敬嚴批評。

對此，徐巧芯轉發政客爽貼文表示，這次全台灣的議員選舉，有很多優秀的年輕人，自己都希望良性的競爭能夠讓優秀的人才能夠有發揮的機會。基本上在所有人當中，「我唯一不支持是這一位蕭敬嚴」。

徐巧芯指出，在綠營節目對國民黨不問是非、長期嘲諷、披著國民黨的招牌幫著民進黨講話，對民進黨卻沒看到發揮過什麼戰力，只知道通告費都是在綠媒賺來的，甚至到最後因為個人私生活糾紛被某節目永久禁邀，這種人才，為什麼不去參加民進黨初選啊？

徐巧芯批評，嗯，不支持蕭敬嚴，因為「我有欠你喔」？這句原封不動還給蕭敬嚴吧。（補充：很多人之間彼此有私交，自己不去干涉，只針對個人對此人是否適任「國民黨」議員發表意見，也請大家不要波及到幾位很優秀的議員朋友喔）。

另外，葉元之也批評，大罷免時，藍白兄弟姐妹大家努力反罷，唯有這位蕭先生是跟綠營一起搞罷免，如果國民黨提名他，等於是幫民進黨在汐止多爭取一席。