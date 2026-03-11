澳洲看女足喊Taiwan被驅趕　外交部出手：第一時間抗議、致函主辦方

▲為我國應援的前國家隊教練陳貴人遭警方請出場。（圖／翻攝自Facebook／李柏毅 拚搏未來）

記者詹詠淇／台北報導

女子足球亞洲盃正在澳洲雪梨舉行，台灣昨對戰印度以3比1獲勝，順利挺進八強。沒想到，原本應是國人為台灣女足喝采的重要時刻，卻傳出我國球迷因高喊「台灣加油」遭主辦方接連干預，甚至有帶頭應援者於中場休息時遭保全帶離現場。對此，外交部回應，我國駐雪梨辦事處同仁即於第一時間在現場表達嚴正抗議，因此大會人員未敢再行粗暴對待其他我國觀眾。我國代表隊預計本月14日將在伯斯進行比賽，外交部將密注本案相關發展，並責成駐處積極應處，以確保我國代表隊及民眾的權益。

民進黨立委李柏毅今（11日）表示，據現場球迷反映，比賽進行期間，台灣球迷自發帶領現場觀眾為台灣女足加油，卻先遭工作人員以「不得站立加油」為由要求坐下；然而，同一時間鄰近印度球迷同樣站立、敲鑼打鼓，卻未見主辦單位以相同標準處理。其後，賽場主管更進一步要求我方球迷不得喊出「Taiwan」，應援僅能使用「Chinese Taipei」稱呼，對我方球迷表達支持國家隊之方式進行限制。中場休息時間，帶頭應援的前國家隊總教練陳貴人，更遭主辦單位帶離現場，嚴重傷害我國球迷情感。

李柏毅強調，本次賽事由澳洲足協承辦，主辦方若以此種方式限制球迷為自己國家隊加油，甚至連「Taiwan」一詞都遭到壓制，已非單純場館秩序管理問題，而是對台灣球迷基本權利與國家認同的打壓，為國家隊加油、喊出自己國家的名字，本應是最基本、也最正當的權利，不應遭到限制，更不容被任意抹消。

對此，外交部今天下午回應，我國女子足球隊於3月10日晚間在澳洲雪梨對戰印度，比賽期間為我國應援的前國家隊教練陳貴人遭警方請出場，我國駐雪梨辦事處同仁即於第一時間在現場表達嚴正抗議，因此大會人員未敢再行粗暴對待其他我國觀眾。

外交部指出，駐處於隔（11日）即致函賽事主辦單位「亞洲足球協會」（Asian Football Confederation, AFC）秘書長Datuk Seri Windsor John，除抗議我國人遭受不平等待遇外，並要求大會維護人權及賽事公平原則；另針對警方於比賽期間驅離我國觀眾出場事，駐處也已向新南威爾斯州警署表達不滿及關切。

外交部強調，我國代表隊預計本月14日將到澳洲伯斯（Perth）進行比賽，外交部將密注本案相關發展，並責成駐處積極應處，以確保我國代表隊及民眾的權益。