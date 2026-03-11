　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

睽違7年！基隆港再現3郵輪同靠　單日旅客破6000人

▲睽違7年！基隆港再現三郵輪同靠。（圖／台灣港務公司基隆分公司提供）

▲基隆港睽違7年「3輪會」再現，郵輪旅客破6,000人次。（圖／台灣港務公司基隆分公司提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆港今（11日）迎來郵輪產業復甦的重要里程碑，千禧號、瑞佳塔號、璽寶安可號3艘國際郵輪同日靠港，單日進出港外籍旅客總計超過6,000人次，為自2019年以來、睽違7年後再度出現3艘郵輪同時停靠的盛況，也顯示基隆港郵輪市場已逐步恢復疫前榮景。

基隆港務分公司表示，隨著全球三大郵輪集團陸續將船隊部署至亞洲航線，位於東北亞與東南亞航線樞紐位置的基隆港，成為重要中途掛靠港。今日3艘郵輪同時進港，碼頭泊位滿檔，也呼應基隆港自2025年起郵輪旅次正式超越疫情前高峰，產業全面復甦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲睽違7年！基隆港再現三郵輪同靠。（圖／台灣港務公司基隆分公司提供）

此次靠泊西3碼頭的千禧號，隸屬皇家加勒比郵輪集團旗下精緻遊輪（Celebrity Cruises），執行自新加坡前往橫濱的13晚移航行程，全程僅停靠5個港口，基隆港為其中之一。

停靠東2碼頭的瑞佳塔號，則為挪威郵輪集團旗下高端品牌大洋郵輪（Oceania Cruises）船隊，此次執行上海移航東京15晚航程，航線先掛靠濟州島後再停靠基隆港，再轉往日本，是較為少見的南北交錯航程安排。

至於停靠東4碼頭的璽寶安可號，隸屬全球最大郵輪集團嘉年華郵輪旗下高端品牌璽寶郵輪（Seabourn Cruise Line），本航次執行新加坡移航東京15晚航程，並安排與千禧號不同的5個掛靠港，基隆港同樣列入停靠站之一。

港務公司指出，郵輪熱潮仍將延續，3月18日基隆港還將迎來地中海郵輪榮耀號、華麗號與麗星郵輪探索星號3艘郵輪同日靠港，且3艘船分屬不同郵輪體系，顯示基隆港郵輪市場持續擴大、航線布局更加多元。

【千禧號】基本資料
總噸：90,963總噸
船長：294公尺
船寬：32公尺
可載客數：2,590人
上一港：香港
下一港：長崎

【瑞佳塔號】基本資料
總噸：30,277總噸
船長：181公尺
船寬：25公尺
可載客數：803人
上一港：濟州
下一港：石垣

【璽寶安可號】基本資料
總噸：40,350總噸
船長：210公尺
船寬：28公尺
可載客數：638人
上一港：香港
下一港：德島

【更多新聞】

►噁爆畫面曝！基隆廟口夜市巷弄「滿地油汙卡溝」　區公所清不完

►保三警犬連2天建功！2女私密處藏10顆海洛因球　下機秒被嗅出

►毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

►只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

►基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人
斬首失算？紐時揭「川普誤判伊朗反擊」　官員不敢直諫
獨／婦買宵夜遭毒駕撞亡「留3幼子」　夫慟喊判死刑：到靈前道歉
快訊／男遭列車撞擊　當場慘死！
台鐵死傷事故！　列車誤點
伊朗新領袖「在戰爭中受傷」！　神隱3天原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

忙到快窒息？社群「90秒法則」讓神經科學證實的微休息找回冷靜專注力

莊陳仲敖親筆畫「WBC回憶藏洋蔥」　球迷爆淚：最強小畫家

看診效率翻倍！3醫師斜槓工程師　開發免費健保工具醫護搶用

睽違7年！基隆港再現3郵輪同靠　單日旅客破6000人

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

跑摩鐵沒激戰？過來人笑了「2女4男開房玩桌遊」　警察也傻眼

台鐵「鶯歌=桃園死傷事故」列車誤點　二結站也有號誌故障

台積電、大立光都來了！台中就博會釋7千職缺　高薪上看10萬

LOPIA開出「秘書」職缺！總經理脆上親徵才：求幫管工作狂

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

忙到快窒息？社群「90秒法則」讓神經科學證實的微休息找回冷靜專注力

莊陳仲敖親筆畫「WBC回憶藏洋蔥」　球迷爆淚：最強小畫家

看診效率翻倍！3醫師斜槓工程師　開發免費健保工具醫護搶用

睽違7年！基隆港再現3郵輪同靠　單日旅客破6000人

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

跑摩鐵沒激戰？過來人笑了「2女4男開房玩桌遊」　警察也傻眼

台鐵「鶯歌=桃園死傷事故」列車誤點　二結站也有號誌故障

台積電、大立光都來了！台中就博會釋7千職缺　高薪上看10萬

LOPIA開出「秘書」職缺！總經理脆上親徵才：求幫管工作狂

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

賣淫女陳屍旅館！激戰後遭買春客亂刀砍死　只因價碼喬不攏

不爽被按喇叭！超派單車男攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

日部署遠程飛彈　陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

忙到快窒息？社群「90秒法則」讓神經科學證實的微休息找回冷靜專注力

莊陳仲敖親筆畫「WBC回憶藏洋蔥」　球迷爆淚：最強小畫家

快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人

外資回補台股371億元終止連8賣　狂掃群創31萬張

看診效率翻倍！3醫師斜槓工程師　開發免費健保工具醫護搶用

不滿蕭敬嚴昔酸國民黨還想選議員　徐巧芯、葉元之齊轟：唯一不支持

睽違7年！基隆港再現3郵輪同靠　單日旅客破6000人

Ella爆哭送別袁惟仁　昨才在西安開唱..今一早趕回

生活熱門新聞

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

剩8℃！　明再急凍變天

蝦皮盲盒龍頭宣布倒閉　達人嘆：未來會更多

嘉義台灣燈會！中華電信AI拍貼、智慧解籤一次玩

LINE「16款免費貼圖」限時下載！發發小財神、美保貓貓

E級名媛「劉怡萱」曾有段婚姻　前夫家世顯赫

快訊／今晨9.3℃　鸚鵡颱風生成

傳被議員20萬包養！　寫真網紅慘遭洗版

倒春寒探8℃　強冷空氣又要來了

爆私生子！許雅鈞「桃色花邊回顧」全遭否認

E級名媛交往「女星前夫」　眼神離不開全被拍

更多熱門

相關新聞

爽吃3天便秘！他猛力一摳「大噴血到虛脫」

爽吃3天便秘！他猛力一摳「大噴血到虛脫」

辛苦一輩子，開心地買張豪華郵輪船票帶太太享受生活，沒想到卻成了「菊花殘」！一名60多歲男子在郵輪上放縱大吃大喝3天後，引發嚴重便秘，他在廁所動彈不得，情急之下竟想動手自救，不料摳得太猛，當下一陣劇痛伴隨噴射狀大出血，嚇壞一旁的太太。大哥忍痛靠岸後直奔醫院，經醫師檢視為第四級脫垂痔瘡，緊急手術才讓他重展笑顏。

基隆關私貨倉庫落成　打造查緝最強後盾

基隆關私貨倉庫落成　打造查緝最強後盾

港務公司成立AI及永續委員會　邀施振榮、張嘉淵任智囊團

港務公司成立AI及永續委員會　邀施振榮、張嘉淵任智囊團

港務公司看好今年郵輪停靠量　「Fly-Cruise」成旅遊新趨勢

港務公司看好今年郵輪停靠量　「Fly-Cruise」成旅遊新趨勢

「名人千禧號」11月來台掛靠　花蓮港迎地震後首艘大型郵輪

「名人千禧號」11月來台掛靠　花蓮港迎地震後首艘大型郵輪

關鍵字：

基隆港郵輪千禧號瑞佳塔號璽寶安可號

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面