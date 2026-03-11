睽違7年！基隆港再現3郵輪同靠　單日旅客破6000人

▲基隆港睽違7年「3輪會」再現，郵輪旅客破6,000人次。（圖／台灣港務公司基隆分公司提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆港今（11日）迎來郵輪產業復甦的重要里程碑，千禧號、瑞佳塔號、璽寶安可號3艘國際郵輪同日靠港，單日進出港外籍旅客總計超過6,000人次，為自2019年以來、睽違7年後再度出現3艘郵輪同時停靠的盛況，也顯示基隆港郵輪市場已逐步恢復疫前榮景。

基隆港務分公司表示，隨著全球三大郵輪集團陸續將船隊部署至亞洲航線，位於東北亞與東南亞航線樞紐位置的基隆港，成為重要中途掛靠港。今日3艘郵輪同時進港，碼頭泊位滿檔，也呼應基隆港自2025年起郵輪旅次正式超越疫情前高峰，產業全面復甦。

此次靠泊西3碼頭的千禧號，隸屬皇家加勒比郵輪集團旗下精緻遊輪（Celebrity Cruises），執行自新加坡前往橫濱的13晚移航行程，全程僅停靠5個港口，基隆港為其中之一。

停靠東2碼頭的瑞佳塔號，則為挪威郵輪集團旗下高端品牌大洋郵輪（Oceania Cruises）船隊，此次執行上海移航東京15晚航程，航線先掛靠濟州島後再停靠基隆港，再轉往日本，是較為少見的南北交錯航程安排。

至於停靠東4碼頭的璽寶安可號，隸屬全球最大郵輪集團嘉年華郵輪旗下高端品牌璽寶郵輪（Seabourn Cruise Line），本航次執行新加坡移航東京15晚航程，並安排與千禧號不同的5個掛靠港，基隆港同樣列入停靠站之一。

港務公司指出，郵輪熱潮仍將延續，3月18日基隆港還將迎來地中海郵輪榮耀號、華麗號與麗星郵輪探索星號3艘郵輪同日靠港，且3艘船分屬不同郵輪體系，顯示基隆港郵輪市場持續擴大、航線布局更加多元。

【千禧號】基本資料

總噸：90,963總噸

船長：294公尺

船寬：32公尺

可載客數：2,590人

上一港：香港

下一港：長崎

【瑞佳塔號】基本資料

總噸：30,277總噸

船長：181公尺

船寬：25公尺

可載客數：803人

上一港：濟州

下一港：石垣

【璽寶安可號】基本資料

總噸：40,350總噸

船長：210公尺

船寬：28公尺

可載客數：638人

上一港：香港

下一港：德島