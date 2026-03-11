　
地方 地方焦點

成大醫院亮相HIMSS全球大會　展示AI遠距照護與智慧醫療成果

▲成大醫院團隊赴美國拉斯維加斯參與HIMSS Global Conference &amp; Exhibition，展示智慧醫療成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲成大醫院團隊赴美國拉斯維加斯參與HIMSS Global Conference & Exhibition，展示智慧醫療成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全球健康資訊科技指標盛會「HIMSS Global Conference & Exhibition 2026」日前在美國拉斯維加斯舉行，成大醫院由院長李經維率團參與，於展會中展示智慧醫療創新成果與臨床應用實力，呈現台灣在醫療科技整合與智慧照護發展上的能量。

▲成大醫院團隊赴美國拉斯維加斯參與HIMSS Global Conference &amp; Exhibition，展示智慧醫療成果。（記者林東良翻攝，下同）

成大醫院表示，此次參展主軸聚焦「智慧自我評估與AI遠距照護應用」，展示結合臨床專業、人工智慧與健康科技的創新應用，強調以病人為中心、以數據為基礎的智慧照護模式。

其中，「AI智慧照護解決方案」整合QOCA apc照護包系統，透過即時生理數據監測、雲端資料整合及智慧警示機制，可支援中風及安寧病人的居家遠距照護。該系統能協助醫療團隊即時掌握患者健康狀況，強化風險預警與照護連續性，進一步提升整體照護效率與品質，並促進醫院與社區照護資源的串聯。

▲成大醫院團隊赴美國拉斯維加斯參與HIMSS Global Conference &amp; Exhibition，展示智慧醫療成果。（記者林東良翻攝，下同）

此外，成大醫院咀嚼吞嚥中心與成功大學資訊工程團隊共同研發「AI輔助吞嚥功能評估工具」，透過頸部聽診方式分析吞嚥聲音，建立非侵入式智慧評估模式。該系統可應用於社區與居家環境進行自我檢測與長期追蹤，展現智慧醫療在預防醫學與臨床延伸照護方面的應用潛力。

▲成大醫院團隊赴美國拉斯維加斯參與HIMSS Global Conference &amp; Exhibition，展示智慧醫療成果。（記者林東良翻攝，下同）

院長李經維表示，醫療的核心始終是患者健康與整體福祉，智慧醫療不僅是科技升級，更代表醫療服務模式的進化。成大醫院結合學術研究、臨床實務與創新科技能量，持續推動智慧照護發展，並透過國際展會與專業團體交流，拓展合作機會。

▲成大醫院團隊赴美國拉斯維加斯參與HIMSS Global Conference &amp; Exhibition，展示智慧醫療成果。（記者林東良翻攝，下同）

成大醫院指出，未來將持續優化智慧醫療服務、提升醫療品質，深化跨領域整合與國際合作，推動創新科技應用，進一步提升台灣智慧醫療在國際上的發展能量與影響力。


成大醫院亮相HIMSS全球大會　展示AI遠距照護與智慧醫療成果

南消六大隊安平消防隊前進慈濟高中　防火防災宣導寓教於樂

國民黨才提名翁壽良選嘉義市長　公教退休人員總會長挺張啓楷

從「凌晨排隊」到「椅子比人多」　嘉市千萬振興券兌換熱度驟降

參山處三地植樹行動南投松柏嶺登場　邀民眾齊推低碳永續觀光

2026台南新藝獎登場　20位藝術家以「倒風內山」串聯山系地景

台南議會臨時會聚焦民生　藍營質疑「土方之亂、廚餘之亂」恐釀空污

台南市東區公有停車場遭長期占用？　王家貞促全面清查落實收費

嘉南藥理大學60週年校慶　PAC-3飛彈、雲豹甲車軍事嘉年華登場

81歲翁遊台南手機沒電失聯　潮州警調監視器助平安尋回

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

成大醫院亮相HIMSS全球大會　展示AI遠距照護與智慧醫療成果

南消六大隊安平消防隊前進慈濟高中　防火防災宣導寓教於樂

國民黨才提名翁壽良選嘉義市長　公教退休人員總會長挺張啓楷

從「凌晨排隊」到「椅子比人多」　嘉市千萬振興券兌換熱度驟降

參山處三地植樹行動南投松柏嶺登場　邀民眾齊推低碳永續觀光

2026台南新藝獎登場　20位藝術家以「倒風內山」串聯山系地景

台南議會臨時會聚焦民生　藍營質疑「土方之亂、廚餘之亂」恐釀空污

台南市東區公有停車場遭長期占用？　王家貞促全面清查落實收費

嘉南藥理大學60週年校慶　PAC-3飛彈、雲豹甲車軍事嘉年華登場

81歲翁遊台南手機沒電失聯　潮州警調監視器助平安尋回

賣淫女陳屍旅館！激戰後遭買春客亂刀砍死　只因價碼喬不攏

不爽被按喇叭！超派單車男攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

日部署遠程飛彈　陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

忙到快窒息？社群「90秒法則」讓神經科學證實的微休息找回冷靜專注力

莊陳仲敖親筆畫「WBC回憶藏洋蔥」　球迷爆淚：最強小畫家

快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人

外資回補台股371億元終止連8賣　狂掃群創31萬張

看診效率翻倍！3醫師斜槓工程師　開發免費健保工具醫護搶用

不滿蕭敬嚴昔酸國民黨還想選議員　徐巧芯、葉元之齊轟：唯一不支持

睽違7年！基隆港再現3郵輪同靠　單日旅客破6000人

志效.Momo跳＜THAT’S A NO NO＞　ITZY全員現身留言區！

