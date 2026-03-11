成大醫院亮相HIMSS全球大會　展示AI遠距照護與智慧醫療成果

▲成大醫院團隊赴美國拉斯維加斯參與HIMSS Global Conference & Exhibition，展示智慧醫療成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全球健康資訊科技指標盛會「HIMSS Global Conference & Exhibition 2026」日前在美國拉斯維加斯舉行，成大醫院由院長李經維率團參與，於展會中展示智慧醫療創新成果與臨床應用實力，呈現台灣在醫療科技整合與智慧照護發展上的能量。

成大醫院表示，此次參展主軸聚焦「智慧自我評估與AI遠距照護應用」，展示結合臨床專業、人工智慧與健康科技的創新應用，強調以病人為中心、以數據為基礎的智慧照護模式。

其中，「AI智慧照護解決方案」整合QOCA apc照護包系統，透過即時生理數據監測、雲端資料整合及智慧警示機制，可支援中風及安寧病人的居家遠距照護。該系統能協助醫療團隊即時掌握患者健康狀況，強化風險預警與照護連續性，進一步提升整體照護效率與品質，並促進醫院與社區照護資源的串聯。

此外，成大醫院咀嚼吞嚥中心與成功大學資訊工程團隊共同研發「AI輔助吞嚥功能評估工具」，透過頸部聽診方式分析吞嚥聲音，建立非侵入式智慧評估模式。該系統可應用於社區與居家環境進行自我檢測與長期追蹤，展現智慧醫療在預防醫學與臨床延伸照護方面的應用潛力。

院長李經維表示，醫療的核心始終是患者健康與整體福祉，智慧醫療不僅是科技升級，更代表醫療服務模式的進化。成大醫院結合學術研究、臨床實務與創新科技能量，持續推動智慧照護發展，並透過國際展會與專業團體交流，拓展合作機會。

成大醫院指出，未來將持續優化智慧醫療服務、提升醫療品質，深化跨領域整合與國際合作，推動創新科技應用，進一步提升台灣智慧醫療在國際上的發展能量與影響力。