社會 社會焦點 保障人權

女坐「大怒神」後頭疼昏迷死亡　母心碎求償千萬高院再駁回　

▲▼早上才說再見…27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　媽媽淚崩。（圖／翻攝六福村官網）

▲女子搭大怒神卻「頭暈嘔吐」死亡，母親求償千萬元再敗訴。此為示意圖。（圖／翻攝六福村官網）

記者吳銘峯／台北報導

歐姓女子前往新竹著名遊樂園「六福村」搭乘遊樂設施「大怒神」，下來後就有頭疼、噁心想吐的狀況，在醫務室休息一個多小時後，忽然陷入昏迷，送醫急救後2日死亡。母親向六福村起訴求償1000萬元，一審駁回，案經上訴，高等法院11日二審再度駁回。可再上訴最高法院。

六福村的經典設施「大怒神」為17層樓高（約53公尺）的超速自由落體，以重力加速度讓人瞬間從高空降至地面。自1998年營運以來，一直是園區內排隊人龍前幾名的遊樂設施。欲使用該設施除設定有身高限制以外，包含心臟病、高血壓、孕婦、脊椎/頸首部問題、骨質疏鬆症者、容易暈車暈船、身心不舒服者、65歲以上長者、裝有義肢者，均禁止使用該設施。

而本案判決指出，歐女於2022年2月26日下午1點半左右，與友人使用大怒神後，隨即有頭疼、手麻及欲嘔吐等症狀，當時歐女還需人攙扶才能行走。園區人員將歐女帶到醫護室休息，但過了一個多小時，歐女仍持續頭疼、想吐，更陷入昏迷。園方於下午三點半左右呼叫救護車，緊急將歐女送醫急救，但歐女仍於住院2日後死亡，當時死亡原因為「1，腦出血。2，到院前無呼吸脈搏」、「腦室內出血併急性水腦症」。

歐女的母親認為，大怒神遊樂設施在運行期間所產生的G力或剪力，會造成人體腦出血之症狀，但六福村經營該遊樂設施卻未詳實揭示及評估大怒神的安全性，又未配置適當專業合格的醫護人員，於第一時間將女兒送醫急救，因此提出民事訴訟，向經營六福村的「六福開發公司」求償1000萬元。一審新竹地院駁回歐女母親的訴訟，案件上訴第二審。

高等法院二審於11日宣判，高院認為，根據臺北榮民總醫院出具之鑑定意見，認為大怒神因高度變化所產生之G力作用時間不長，所造成暈眩、噁心或視覺異常等生理變化均屬短暫，休息後應可獲改善，通常不會直接導致一般健康個體之顱內出血。另外也認為，六福村醫護室的護理師，在接獲歐女的個案後，依照園區救護站標準作業流程處置，乃是基於醫療常規所為之合理判斷，尚無明顯輕率疏忽之情。因此高院駁回歐女母親的請求，本案可以再上訴第三審。

關鍵字：

法律人權大怒神六福村昏迷猝死二審高等法院

