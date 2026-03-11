我海軍「大敦睦」艦隊遠征中南美　陸國防部：「倚外謀獨」藉口

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

我海軍「2026年度敦睦遠航訓練支隊」已啓航，赴中南美地區邦交國執行「大敦睦」任務。對此，大陸國防部今（11）日也回應，所謂「敦睦」只是民進黨當局「倚外謀獨」的藉口。

大陸國防部發言人蔣斌指出，一個中國原則是國際關係基本准則和國際社會普遍共識，是中國同183個建交國發展關係的政治基礎。我們希望有關地區國家順應歷史大勢和時代潮流，早日作出真正符合本國人民根本和長遠利益的正確選擇。

蔣斌強調，「正告民進黨當局，任何形式的『台獨』分裂活動和政治操弄，都改變不了台灣屬於中國的事實和國際社會堅持一中原則的格局，注定徒勞無功」。

我海軍2026年敦睦遠航訓練支隊於2月26日由左營軍港啟航。本次任務定調為「大敦睦」遠洋長程訓練型，將航向太平洋友邦進行為期數月的官署訪問與軍事交流，預定於6月返國。

本次支隊陣容由磐石油彈補給艦擔任「旗艦」，並納編成功級巡防艦「岳飛軍艦」與康定級巡防艦「迪化軍艦」共同組成。磐石艦具備完善的野戰醫療與物資裝載能力，配合岳飛艦與迪化艦的優異防空、反潛戰力，不僅提供海軍官校應屆畢業生實務遠航經驗，更藉此展示國軍現代化戰力的訓練成果，鞏固與太平洋友邦的軍事外交情誼。