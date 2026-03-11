2026兩會／美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

▲北京大學台灣研究院院長李義虎。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

美以伊戰爭仍在持續，北京大學台灣研究院院長李義虎認為，此戰事讓美國處於多條戰線的狀況，加上伊朗反制能力較強，容易讓美國被拖在中東，並削弱在東亞區域的軍事資源與部署；與此同時，大陸的區域拒止能力提升，體系化圍台布局越來越嚴密，台灣應深思如何選擇才最「合算」。

同時身為大陸全國人大代表的李義虎，10日晚間於兩會新聞中心「梅地亞中心」接受媒體聯訪，他表示，伊朗的反制能力比較強，如果戰事繼續持續下去，容易把美國給拖在中東。

他提及，美軍在海灣國家的軍事基地遭伊朗轟炸，加上傳出駐韓美軍「愛國者」、「薩德」系統已被轉移至中東，這會削弱美國在東亞區域的軍事資源與軍事部署，也等於美國有多條戰線要同時應對；如果美國在亞太的軍事存在被削弱，「你們就可以想像了，這對誰有利，對誰不利」。

李義虎緊接著說，特別是大陸的綜合實力迅速發展，包括軍事實力，體現在台海就是區域拒止能力的大幅提升，而近年數次圍島演習是體系化佈局，「解放軍他做這事不是鬧著玩的」，因此訓練力度越來越強。

如果就從「訓」到「演」到「戰」的角度來看，李義虎指出，1996年台海危機時，解放軍可能訓、演成分較大，現在已經是演和戰結合了，「有一天需要的時候，這個界限有可能就可以打破了」。

不過李義虎強調，大陸仍希望盡最大努力用和平方式解決「台灣問題」、實現國家統一，但是鄧小平當年也說，大陸一定要留戰略後手，即不承諾放棄使用武力解決問題。他說，恰恰是大陸有這一戰略後手，才能夠去爭取用和平的方式最終解決。

李義虎指出，大陸的區域拒止能力正在提升，同時體系化圍台的布局越來越嚴密，但是仍然希望用和平的方式、談判的方式、政治對話的方式解決問題，而在目前動盪多變的國際局勢之下，怎麼樣的選擇才是合理的、合算的，這是台灣方面應該深思的。