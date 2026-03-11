戴眼鏡「洗完澡模糊一片」　原因曝光！一票人吵翻：不戴更危險

▲驗光師提醒，洗澡時別把眼鏡帶進浴室。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名驗光師提醒，洗澡時不要把眼鏡帶進浴室，水蒸氣可能讓鏡片鍍膜受損脫膜，水氣也可能讓眼鏡金屬零件氧化生鏽，鼻墊甚至會變綠。貼文曝光後，有苦主分享慘況，「洗三溫暖，蒸氣室出來真的膜不見一層」；但也有網友坦言，高度近視的人一定得戴著洗澡，「整個很模糊…反而很危險」。

一名驗光師Threads分享一個冷知識，就是「洗澡時，不要把眼鏡帶進去浴室」。他也解釋2個原因，首先「浴室的熱氣會讓鏡片多層膜受損脫膜，視線永遠像起霧一樣，是不可逆的傷害」。

再來是第2點，浴室的水氣會讓眼鏡的金屬零件生鏽氧化，像是鼻墊變綠色。對此，驗光師提醒，洗澡時就讓眼鏡在外面休息，不僅延長它的使用壽命，更能省下荷包。

文章曝光後，不少人回應，「戴了眼鏡三十年才知道」、「太晚知道了」、「原來我的眼鏡就是這樣壞掉的」；一名醫師也分享慘況，「我之前戴眼鏡進去洗三溫暖，蒸氣室出來真的膜不見一層，後來只好換新的，完全不能用了，要給大家知道，以免造成荷包遺憾」。

更多人坦言，「高度近視的人不得不戴，因為整個很模糊…反而很危險」、「拿掉眼鏡看不清」、「我高度近視沒戴眼鏡沒辦法走路」、「對於大近視的人來說，有困難！真的…沒戴眼鏡根本走不進浴室啊」、「對近視700度嚴重散光的人來說，沒戴眼鏡進浴室會摔死」。