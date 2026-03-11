基隆廟口夜市旁油垢溢溝惡臭　謝國樑：限明日前查出汙染源重罰

記者郭世賢／基隆報導

基隆廟口夜市美食遠近馳名，但近日有民眾反映，夜市周邊疑有攤商未落實油脂分離處理，導致油汙從排水溝溢出。位於夜市後方的仁三路29巷整條巷道油垢滿地，不僅散發惡臭，也增加民眾滑倒風險。市長謝國樑獲報後，第一時間致電環保局，要求於明（12日）下午5時前釐清事實、找出汙染源頭，並依相關法令從重裁罰。

▲基隆廟口夜市旁的巷弄，滿地油汙影響民眾通行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，仁三路29巷近日出現油汙從水溝溢出的情形，整條巷道地面覆滿油垢，氣味刺鼻且路面濕滑。仁愛區公所已先行張貼公告，暫停民眾及機車通行，以避免民眾滑倒受傷，同時安排清理油汙並進行排水處理，後續也將評估重新施作過低的水溝設施。

有民眾表示，他與朋友從台北到基隆廟口夜市品嚐美食，餐後在附近巷弄散步時，發現仁三路29巷整條巷子布滿油汙，不僅味道十分刺鼻，走在路上還差點滑倒，讓一行人感到相當不舒服。也有網友在網路發文投訴，指油汙從水溝溢出，排水溝還散發惡臭，質疑是否有業者直接將廢油排入水溝。

▲基隆市府副發言人鍾明表示，市長謝國樑已立即要求環保局全面釐清狀況。

基隆市府副發言人鍾明表示，針對今早發生在廟口夜市附近疑似攤商未妥善處理油汙水、逕自排入水溝，造成環境髒亂的不當行為，市長謝國樑已立即要求環保局全面釐清狀況，務必在12日下午5時前找出汙染來源，並依相關法令從重裁罰，同時向外界說明處理結果。

環保局指出，後續將加強對夜市周邊餐飲業者的稽查，若發現未設置或未妥善使用油脂截留設施，將依法告發，以維護環境衛生與公共安全。