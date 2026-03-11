　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆廟口夜市旁油垢溢溝惡臭　謝國樑：限明日前查出汙染源重罰

記者郭世賢／基隆報導

基隆廟口夜市美食遠近馳名，但近日有民眾反映，夜市周邊疑有攤商未落實油脂分離處理，導致油汙從排水溝溢出。位於夜市後方的仁三路29巷整條巷道油垢滿地，不僅散發惡臭，也增加民眾滑倒風險。市長謝國樑獲報後，第一時間致電環保局，要求於明（12日）下午5時前釐清事實、找出汙染源頭，並依相關法令從重裁罰。

▲▼ 基隆廟口夜市旁的巷弄，滿地油汙影響民眾通行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲基隆廟口夜市旁的巷弄，滿地油汙影響民眾通行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，仁三路29巷近日出現油汙從水溝溢出的情形，整條巷道地面覆滿油垢，氣味刺鼻且路面濕滑。仁愛區公所已先行張貼公告，暫停民眾及機車通行，以避免民眾滑倒受傷，同時安排清理油汙並進行排水處理，後續也將評估重新施作過低的水溝設施。

有民眾表示，他與朋友從台北到基隆廟口夜市品嚐美食，餐後在附近巷弄散步時，發現仁三路29巷整條巷子布滿油汙，不僅味道十分刺鼻，走在路上還差點滑倒，讓一行人感到相當不舒服。也有網友在網路發文投訴，指油汙從水溝溢出，排水溝還散發惡臭，質疑是否有業者直接將廢油排入水溝。

▲基隆廟口夜市巷弄滿地油汙，基隆市府副發言人鍾明。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府副發言人鍾明表示，市長謝國樑已立即要求環保局全面釐清狀況。

基隆市府副發言人鍾明表示，針對今早發生在廟口夜市附近疑似攤商未妥善處理油汙水、逕自排入水溝，造成環境髒亂的不當行為，市長謝國樑已立即要求環保局全面釐清狀況，務必在12日下午5時前找出汙染來源，並依相關法令從重裁罰，同時向外界說明處理結果。

環保局指出，後續將加強對夜市周邊餐飲業者的稽查，若發現未設置或未妥善使用油脂截留設施，將依法告發，以維護環境衛生與公共安全。

▲▼ 基隆廟口夜市旁的巷弄，滿地油汙影響民眾通行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼ 基隆廟口夜市旁的巷弄，滿地油汙影響民眾通行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼ 基隆廟口夜市旁的巷弄，滿地油汙影響民眾通行。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

【更多新聞】

►噁爆畫面曝！基隆廟口夜市巷弄「滿地油汙卡溝」　區公所清不完

►保三警犬連2天建功！2女私密處藏10顆海洛因球　下機秒被嗅出

►毒品通緝犯拒檢撞警車還蛇行飆速　基隆男危險駕駛下場出爐

►只等1分鐘就閃人！基隆外送員A走615元餐點　慘被判刑6月

►基隆街頭驚見人屍！49歲男路過突倒地斷氣　身藏大量安非他命

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人
斬首失算？紐時揭「川普誤判伊朗反擊」　官員不敢直諫
獨／婦買宵夜遭毒駕撞亡「留3幼子」　夫慟喊判死刑：到靈前道歉
快訊／男遭列車撞擊　當場慘死！
台鐵死傷事故！　列車誤點
伊朗新領袖「在戰爭中受傷」！　神隱3天原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不爽被按喇叭！超派單車男攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

幫夫人抓姦！偷拍鄉長外遇性愛片...勒索600萬　徵信社7人判刑

女坐「大怒神」後頭疼昏迷死亡　母心碎求償千萬高院再駁回　

基隆廟口夜市旁油垢溢溝惡臭　謝國樑：限明日前查出汙染源重罰

杉林溪遊園車墜谷　彰化5姊弟已有2人出院...么弟仍在加護

民進黨中常會游智彬抗議「丟雞蛋暴投」砸中記者　被架離畫面曝

快訊／8旬翁騎車闖鶯歌鳳鳴平交道　遭列車撞擊當場慘死！

快訊／板橋運動場3層樓高路樹倒塌！壓10機車雙向車道封閉

旗下童星「私接商演還出國錄音」　知名音樂製作人求償結果曝

獨／婦買宵夜遭毒駕撞亡「留3幼子」　夫慟喊判死刑：到靈前道歉

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

不爽被按喇叭！超派單車男攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

幫夫人抓姦！偷拍鄉長外遇性愛片...勒索600萬　徵信社7人判刑

女坐「大怒神」後頭疼昏迷死亡　母心碎求償千萬高院再駁回　

基隆廟口夜市旁油垢溢溝惡臭　謝國樑：限明日前查出汙染源重罰

杉林溪遊園車墜谷　彰化5姊弟已有2人出院...么弟仍在加護

民進黨中常會游智彬抗議「丟雞蛋暴投」砸中記者　被架離畫面曝

快訊／8旬翁騎車闖鶯歌鳳鳴平交道　遭列車撞擊當場慘死！

快訊／板橋運動場3層樓高路樹倒塌！壓10機車雙向車道封閉

旗下童星「私接商演還出國錄音」　知名音樂製作人求償結果曝

獨／婦買宵夜遭毒駕撞亡「留3幼子」　夫慟喊判死刑：到靈前道歉

賣淫女陳屍旅館！激戰後遭買春客亂刀砍死　只因價碼喬不攏

不爽被按喇叭！超派單車男攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

日部署遠程飛彈　陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

忙到快窒息？社群「90秒法則」讓神經科學證實的微休息找回冷靜專注力

莊陳仲敖親筆畫「WBC回憶藏洋蔥」　球迷爆淚：最強小畫家

快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人

外資回補台股371億元終止連8賣　狂掃群創31萬張

看診效率翻倍！3醫師斜槓工程師　開發免費健保工具醫護搶用

不滿蕭敬嚴昔酸國民黨還想選議員　徐巧芯、葉元之齊轟：唯一不支持

睽違7年！基隆港再現3郵輪同靠　單日旅客破6000人

陶晶瑩含淚送別袁惟仁　「來生要好好照顧身體」

社會熱門新聞

即／台中聯結車與機車相撞　騎士頭部遭輾喪命

北捷中山站爆「旅客持刀」！大量員警衝入站內

孫為討錢痛毆9旬阿嬤　腦出血、全身黑青照曝光

身障男遭霸凌慘死　逼做白工喝醬油當吃飯

即／北市醫院外爆200萬搶案　警逮3嫌續追共犯

遭台女三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭

士林夜市跪姿「吞吐」　情慾夫妻被起訴

即／三軍總醫院內公車自撞！10人緊急送醫

即／南港嚴重車禍！騎士無呼吸心跳搶救中

辛柏毅假帳號打卡「在太平洋上」　妻無奈發聲

即／男金門登機赴台　身上竟綁2隻貓咪闖關！

交往寡婦「開放關係」變調！澳洲男險遭毒死

台東深夜砍人案！「父替子擋刀」滿身血　2嫌逃逸中

打手槍視訊女學生　高中男師下場曝

更多熱門

相關新聞

基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥

基隆廟口凌晨爆衝突！情侶吃宵夜遭醉女潑熱粥

基隆廟口夜市今（2日）凌晨驚傳離譜衝突事件！一對情侶在夜市享用宵夜時，竟遭一名疑似酒醉的女子無端潑灑熱粥，造成衣物、安全帽全沾滿白色粥漬，受害男子事後氣得到派出所提告公然侮辱，直呼「吃個宵夜也能被潑粥，太扯了！」

基隆廟口規劃行人友善區　夜市時段車輛禁行

基隆廟口規劃行人友善區　夜市時段車輛禁行

偷跑上岸逛夜市遭撞傷　中國漁工判拘20天

偷跑上岸逛夜市遭撞傷　中國漁工判拘20天

獨／汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

獨／汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

春節逛夜市不打烊！台南「馬上發」迎好運花園夜市連開11天

春節逛夜市不打烊！台南「馬上發」迎好運花園夜市連開11天

關鍵字：

基隆廟口夜市油垢謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面