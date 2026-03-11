莊陳仲敖親筆畫「WBC回憶藏洋蔥」　球迷爆淚：最強小畫家

▲莊陳仲敖畫出這次經典賽的回憶。（圖／翻攝自Threads／zhuang_cza）

記者周亭瑋／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽雖已落幕，中華隊最終抱憾未能晉級複賽，但球員們在場上的拚勁依然深植人心。旅美投手莊陳仲敖不僅在國際賽場上表現亮眼，今日他更分享親筆畫作，紀念這次的比賽回憶。不少球迷紛紛朝聖大讚，「被棒球耽誤的畫家。」

經典紀念畫藏洋蔥！連遺珠隊友球衣也入鏡

莊陳仲敖今日在社群平台Threads曬出親筆畫作，並感性寫下「把2026WBC的回憶放進畫裡！」

從畫作中可見，他以隊長陳傑憲、張育成及「費仔」費爾柴德為核心主角，背景則勾勒出教練團的身影；不僅如此，還特地畫出因傷辭退的選手龍恩（Jonathon Long）與李灝宇的球衣。

球迷打趣道：莊陳是畫家，「偶爾」才投球

看到這幅充滿情感的畫作，網友紛紛讚嘆，「莊陳是個畫家，偶爾上場丟球」、「留言看台灣最強畫家兼職投手莊陳仲敖」、「終於等到我們莊陳小畫家的經典紀念畫了，多麼美好的回憶」、「被棒球耽誤的畫家」、「超會畫啊」。

另外，不少球迷也感性回應，「好感人，灝宇跟龍仔都放進去了」、「熟悉的小畫家，謝謝你這次的好投」、「我們也都會一起記得這一次的！恭喜升上3A，也祝福一切順遂」、「最重要的是身體健康，回美國繼續加油喔」。

▲莊陳仲敖。（圖／記者王真魚攝）

WBC首勝入袋！大聯盟專家盛讚壓制力

本屆經典賽對戰捷克時，莊陳仲敖立下大功，他在中華隊面臨連敗壓力時挺身先發，主投2.2局無失分，飆出4次三振且僅被敲2安，幫助球隊以14比0大勝。

根據MLB官網專家溫里布（Ben Weinrib）分析，他該場55球中有39顆好球，製造9次揮空，整場僅1顆球被擊出初速超過97.1英里的強勁球，展現極佳的控球與壓制力。

職業生涯大躍進：距離大聯盟只剩一步

除了在經典賽嶄露頭角外，莊陳仲敖的職業生涯也傳來喜訊。運動家球團日前將他升上3A拉斯維加斯飛行者隊，新球季將從小聯盟最高層級出發。

回顧上季，25歲的莊陳仲敖在2A出賽28場，投145.2局狂飆145次三振，防禦率4.08，數據皆寫下生涯新高。隨著WBC表現獲得肯定並晉升3A，這位「台灣最強小畫家」挑戰大聯盟的目標已近在咫尺。

