陸「洋快餐霸主」華萊士退市　降低營運成本告別新三板

▲大陸曾經的西式速食霸主華萊士宣佈退市。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸連鎖速食品牌華萊士在新三板掛牌近十年後，近日宣佈終止掛牌下市。華萊士表示，考量目前經營狀況、市場環境與長期發展策略，決定退出資本市場，以降低營運成本並提升決策效率。據了解，在大陸西式快餐市場競爭加劇的背景下，華萊士正尋求新的發展方向突圍。

《新民晚報》報導，2026年2月11日，福建省華士食品股份有限公司發佈《關於公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的公告》，宣告公司正式完成新三板摘牌，股票自2026年2月12日起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，結束近十年的上市歷程。

公告指出，公司綜合考量經營情況、市場環境以及長期戰略規劃後，決定申請終止掛牌，以提高經營決策效率並降低營運成本。實際上，華萊士退市早有跡象，今（2026）年1月9日已對外宣佈將申請終止掛牌，1月22日股票正式停牌。

華萊士創立於2001年，最早起於福建福州。當時華懷余、華懷慶兄弟在福建師範大學附近開設第一家漢堡店，初期模仿肯德基、麥當勞等國際品牌，但營運一度陷入困境。

為吸引顧客，華萊士曾推出「特價123」促銷活動，包括可樂1元（人民幣，下同）、雞腿2元、漢堡3元，帶動營業額迅速成長，此後，公司逐漸確立以低價為核心的市場策略，避開與大型連鎖品牌正面競爭，轉而深耕下沉市場。

此外，華萊士還採取「門店眾籌、員工合夥、直營管理」的經營方式，要求個人股東持股比例不超過單店40%，並預留部分股份給員工參與，這種利益綁定機制被認為有助於提升門店經營動力並推動快速擴張。

截至2022年，華萊士門店數量已突破2萬家，超過肯德基、麥當勞與德克士三大品牌門店總和，成為大陸西式速食市場規模最大的連鎖品牌之一。

不過，近年大陸西式速食市場競爭日益激烈，以塔斯汀為代表的「中國漢堡」品牌快速擴張，門店數量已超過8000家，同時，肯德基與麥當勞也透過低價促銷活動吸引消費者，使華萊士長期依賴的低價策略面臨壓力。