　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「洋快餐霸主」華萊士退市　降低營運成本告別新三板

▲大陸西式速食曾經的霸主華萊士宣佈退市。（圖／CFP）

▲大陸曾經的西式速食霸主華萊士宣佈退市。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸連鎖速食品牌華萊士在新三板掛牌近十年後，近日宣佈終止掛牌下市。華萊士表示，考量目前經營狀況、市場環境與長期發展策略，決定退出資本市場，以降低營運成本並提升決策效率。據了解，在大陸西式快餐市場競爭加劇的背景下，華萊士正尋求新的發展方向突圍。

《新民晚報》報導，2026年2月11日，福建省華士食品股份有限公司發佈《關於公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的公告》，宣告公司正式完成新三板摘牌，股票自2026年2月12日起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，結束近十年的上市歷程。

公告指出，公司綜合考量經營情況、市場環境以及長期戰略規劃後，決定申請終止掛牌，以提高經營決策效率並降低營運成本。實際上，華萊士退市早有跡象，今（2026）年1月9日已對外宣佈將申請終止掛牌，1月22日股票正式停牌。

▲大陸西式速食曾經的霸主華萊士宣佈退市。（圖／CFP）

華萊士創立於2001年，最早起於福建福州。當時華懷余、華懷慶兄弟在福建師範大學附近開設第一家漢堡店，初期模仿肯德基、麥當勞等國際品牌，但營運一度陷入困境。

為吸引顧客，華萊士曾推出「特價123」促銷活動，包括可樂1元（人民幣，下同）、雞腿2元、漢堡3元，帶動營業額迅速成長，此後，公司逐漸確立以低價為核心的市場策略，避開與大型連鎖品牌正面競爭，轉而深耕下沉市場。

此外，華萊士還採取「門店眾籌、員工合夥、直營管理」的經營方式，要求個人股東持股比例不超過單店40%，並預留部分股份給員工參與，這種利益綁定機制被認為有助於提升門店經營動力並推動快速擴張。

截至2022年，華萊士門店數量已突破2萬家，超過肯德基、麥當勞與德克士三大品牌門店總和，成為大陸西式速食市場規模最大的連鎖品牌之一。

不過，近年大陸西式速食市場競爭日益激烈，以塔斯汀為代表的「中國漢堡」品牌快速擴張，門店數量已超過8000家，同時，肯德基與麥當勞也透過低價促銷活動吸引消費者，使華萊士長期依賴的低價策略面臨壓力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 1 5716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人
斬首失算？紐時揭「川普誤判伊朗反擊」　官員不敢直諫
獨／婦買宵夜遭毒駕撞亡「留3幼子」　夫慟喊判死刑：到靈前道歉
快訊／男遭列車撞擊　當場慘死！
台鐵死傷事故！　列車誤點
伊朗新領袖「在戰爭中受傷」！　神隱3天原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

日部署遠程飛彈　陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

陸「洋快餐霸主」華萊士退市　降低營運成本告別新三板

我海軍「大敦睦」艦隊遠征中南美　陸國防部：「倚外謀獨」藉口

2026兩會／美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

成為燒烤專家！全中國首個「燒烤研究院」…坐落岳陽年產值92億

美以轟空襲降「毒雨」、小學160死　伊朗批美「嗜血成性」種族滅絕

伊朗外交部發言人稱「要給美以一個教訓」　批美背信偷襲毫無信用

陸地方熱衷「養龍蝦」納政務服務　中央急踩煞車「風險警示」不斷

2026兩會／解放軍再批「台獨」是台海禍根：扎實練兵備戰粉碎分裂圖謀

直徑僅髮絲1/10！　陸自主研發「世界最強」碳纖維　強度超鋼材10倍

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

邱垂正指李貞秀不具參選資格　劉世芳：她本來就不適合當立委

入夜低溫再探10度以下　「鸚鵡」颱風最快明天生成

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

PO文質疑中華隊打假球　三重男到案致歉「真的嚇到了」

《天機試煉場》亡魂現身攝影棚　巫師照顧別人淚吐「朋友只有爸媽」

日部署遠程飛彈　陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

陸「洋快餐霸主」華萊士退市　降低營運成本告別新三板

我海軍「大敦睦」艦隊遠征中南美　陸國防部：「倚外謀獨」藉口

2026兩會／美國受困中東恐影響台海？　李義虎：削弱在東亞軍事部署

成為燒烤專家！全中國首個「燒烤研究院」…坐落岳陽年產值92億

美以轟空襲降「毒雨」、小學160死　伊朗批美「嗜血成性」種族滅絕

伊朗外交部發言人稱「要給美以一個教訓」　批美背信偷襲毫無信用

陸地方熱衷「養龍蝦」納政務服務　中央急踩煞車「風險警示」不斷

2026兩會／解放軍再批「台獨」是台海禍根：扎實練兵備戰粉碎分裂圖謀

直徑僅髮絲1/10！　陸自主研發「世界最強」碳纖維　強度超鋼材10倍

賣淫女陳屍旅館！激戰後遭買春客亂刀砍死　只因價碼喬不攏

不爽被按喇叭！超派單車男攔公車理論　前議員協調也遭車鎖K頭

日部署遠程飛彈　陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

忙到快窒息？社群「90秒法則」讓神經科學證實的微休息找回冷靜專注力

莊陳仲敖親筆畫「WBC回憶藏洋蔥」　球迷爆淚：最強小畫家

快訊／張峻宣布選花蓮縣長　綠黨部鬆口：支持能改變花蓮的人

外資回補台股371億元終止連8賣　狂掃群創31萬張

看診效率翻倍！3醫師斜槓工程師　開發免費健保工具醫護搶用

不滿蕭敬嚴昔酸國民黨還想選議員　徐巧芯、葉元之齊轟：唯一不支持

睽違7年！基隆港再現3郵輪同靠　單日旅客破6000人

【淡江大橋狂傳尖銳魔音】居民半年睡不好　影片曝光：真的會瘋掉

大陸熱門新聞

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」

川普怎收場？「體面」終戰或「硬打」到底

輸不完！中國隊求「樊振東」回來遭球迷酸爆

OpenClaw藏漏洞　中國發布國家級安全警告

年輕尪陪妻練車「被甩到腦梗塞」

伊朗外交部發言人稱「要給美以一個教訓」　

美以轟空襲降「毒雨」、小學160死　伊朗批美「嗜血成性

又漲價！50g金手環「一夜貴了22萬元」

Ella展現「抽真空」　陸醫師喊：普通人別學

比亞迪閃充「5分鐘充飽」挨批傷電池 李雲飛：已考慮過並有效解決

陸糖尿病研究新突破 自體「再生胰島」微創移植用於血糖自主調控

直徑僅髮絲1/10！陸自主研發「世界最強」碳纖維

陸地方熱衷「養龍蝦」納政務服務 中央急踩煞車「風險警示」不斷

52條「中日航線」整個2月全航班取消

更多熱門

相關新聞

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

炸雞餐下殺49折！速食店「WBC應援優惠」一次看　地瓜球免費送

2026世界棒球經典賽（WBC）開打，多家速食業者推出應援優惠，三商炸雞「炸雞加薯條餐」下殺49折，拿坡里蛋塔特價199元、達美樂披薩半價。另外21風味館、繼光香香雞則分別送炸雞及地瓜球。

麥當勞應援中華隊　戰績聯動折扣再加碼

麥當勞應援中華隊　戰績聯動折扣再加碼

全台炸雞連鎖品牌「春節營業調整」　最長連休8天

全台炸雞連鎖品牌「春節營業調整」　最長連休8天

買炸雞送蛋撻！跨年速食優惠懶人包　吃披薩抽日本雙人機票

買炸雞送蛋撻！跨年速食優惠懶人包　吃披薩抽日本雙人機票

「丹丹漢堡沒有行動支付」他超不解！網猜1原因

「丹丹漢堡沒有行動支付」他超不解！網猜1原因

關鍵字：

華萊士退市速食新三板競爭快餐

讀者迴響

熱門新聞

小S老公爆「出賣大S出殯照約妹」

許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　本人出面發聲：感謝所有愛熙媛的粉絲

每天「乖乖吞保健品」男3期腎衰竭！禁忌吃法營養師搖頭

Ella送別袁惟仁「哭到全身抽搐」！ 連夜回台「激動淚崩畫面曝」惹鼻酸

許雅鈞「大S真的超慘」邊發出殯照邊撩妹

義大利3轟震撼美國！美媒崩潰

議員包養網紅「內幕大逆轉」　詹江村：前男友要報復

單場轟83分　NBA熱火阿德巴約神紀錄

486先生曬松指部照片　最高恐挨罰15萬

年輕時的「豬哥亮」帥到逆天！謝金燕出面認證

日本女優暴走！發文怒嗆台男噁心

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！

打贏韓國！日本人「1舉動」超愛台灣　網暖爆了

織織產後9個月「全身布滿深紅疤」：懷孕要三思

經典賽最大驚奇！美國處境「比台灣更慘」　網：上數學課囉

更多

最夯影音

更多
台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗

台灣燈會嘉義登場！AI拍貼、智慧解籤一次玩　中華電信打造「科技燈會」新體驗
澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

川普：伊朗戰爭已經要結束了！進度超前很多

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？銀行VIP潛規則：限貸令下倖存者的共通點有哪些？｜地產詹哥老實說完整版 EP300

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

冷整個禮拜！停雨轉乾時間曝 下波冷氣團恐會更冷

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面