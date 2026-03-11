日貨櫃船在波斯灣遭到攻擊！　商船三井證實：船體受損

▲多艘貨船在波斯灣遭到不明攻擊。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

中東衝突持續延燒，伊朗11日向波斯灣多國發動大規模攻擊，荷莫茲海峽稍早傳出有至少3艘貨船遭到不明物體擊中。日本商船三井同日證實，旗下一艘貨櫃船在荷莫茲海峽遭到攻擊，船體出現損傷，所幸並未造成船員受傷，航行能力也未受影響。

根據《日本放送協會》報導，日本商船三井旗下貨櫃船11日行經荷莫茲海峽內側時，在波斯灣內遭受攻擊受損，所幸船上包括日本籍船員在內的全體船員均安然無事，貨船的航行能力也沒有受影響。

中東戰火延燒第12天，根據英國海事貿易行動辦公室通報，11日至少有3艘商船在荷莫茲海峽接連遭到不明物體襲擊。第一艘貨櫃船於上午在阿拉伯聯合大公國西北方約25海里處遭擊中，第二艘則在荷莫茲海峽內遭攻擊起火燃燒，船員被迫緊急撤離，第三艘則在杜拜西北方50海里處遇襲，所幸無人傷亡。

荷莫茲海峽是全球能源運輸的關鍵樞紐，正常情況下每日約有上百艘船隻往來波斯灣。然而自中東戰火爆發以來，伊朗11日對波斯灣多國展開大規模攻擊行動，不僅襲擊沙烏地阿拉伯的油田設施，也對以色列發射飛彈，導致海峽運輸陷入嚴重癱瘓。據報導，衝突爆發以來已有至少10艘試圖通過海峽的船隻遭到攻擊。