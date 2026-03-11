幫夫人抓姦！偷拍鄉長外遇性愛片...勒索600萬　徵信社7人判刑

▲前枋山鄉長港啟能偷情遭偷拍。（ETtoday資料照／翻攝洪啟能臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一家徵信社受委託蒐證抓姦，竟闖入會館房間裝設針孔攝影機，偷拍前枋山鄉長洪啟能與女子的私密影像，並非法查詢大量個人資料。法院審理認定，多名徵信社人員涉及竊錄他人隱私、非法利用個資及行賄公務員等罪，判處7人有期徒刑，其中一人最重判3年並褫奪公權；另有8人因證據不足判無罪。全案仍可上訴。

判決書指出，安心國際管理顧問公司陳姓負責人（目前遭通緝）於2019年底接受洪啟能妻子委託，蒐集丈夫外遇證據。為取得影像，陳男指派多名徵信社人員長期跟監，並由共犯打開洪男承租的會館房間，再由廖姓男子在房內安裝針孔攝影機及傳輸設備。

裝設完成後，多名徵信社成員以手機登入密錄器系統，遠端觀看並竊錄洪男與女子在房內的非公開活動及身體隱私部位，取得性愛影像作為蒐證資料。

▲前枋山鄉長港啟能偷情遭偷拍。（ETtoday資料照／翻攝洪啟能臉書）

檢方指出，徵信社人員蒐證完成後，還曾試圖利用偷拍到的影像，施壓洪男離婚，要要再付600萬元贍養費，但洪啟能不答應離婚，也沒付錢。

法官認定，徵信社為調查案件，還透過管道非法查詢個人資料，有人透過關係請警察違法查詢資料，累計高達106筆，並支付報酬給相關公務員；另有數人也透過不同管道取得戶籍或其他個資。

法院審理認為，偷拍性愛畫面嚴重侵害被害人隱私與人格權，判決陳男因竊錄隱私與非法利用個資等罪，合併執行有期徒刑9月；陸男判刑5月；徐男判7月；廖男判1年；周男判6月。

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

其中林男因參與偷拍並多次行賄公務員查詢個資，共106罪，刑責最重，合併判處有期徒刑3年並褫奪公權2年；林男則因非法取得個資判刑6月。

至於部分被告涉及犯罪組織、侵入住宅或恐嚇取財等指控，法院認為證據不足，因此未予認定，相關被告獲判無罪，全案仍可上訴。