社會 社會焦點 保障人權

杉林溪遊園車墜谷　彰化5姊弟已有2人出院...么弟仍在加護

▲▼ 杉林溪巴士墜谷1死7傷 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲杉林溪巴士墜谷1死7傷 。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

南投縣杉林溪森林遊樂區9日發生遊園車翻落山谷重大意外，造成1死7輕重傷。受傷的6人送彰基體系醫院急救，其中來自彰化縣埔心鄉的5名姊弟相約開心出遊，卻遭遇橫禍，年紀最小的弟弟傷勢最重，目前仍在彰化基督教醫院加護病房救治，其餘傷者中，已有1人於今(11)日出院。

這起意外總共造成1死6傷，死者是66歲陳姓男子，當時他與妻子一同搭車出遊，沒想到從此天人永隔，他的妻子也在事故中全身擦挫傷，已由南投醫院轉院至員基醫院治療。

▲彰化5姊弟開心往杉林溪出遊卻發生墜谷意外。（圖／民眾提供）

▲彰基體系醫院收治6名傷者。（圖／記者唐詠絮翻攝）

來自彰化的5名姊弟，事發當天一同前往杉林溪遊玩，搭乘電動遊園車上山途中，車輛突然翻落山谷。其中3姊弟送彰基救治，2姊妹則送往南投基督教醫院。

彰基部分，傷勢最輕的姊姊已先行出院，另一名妹妹傷勢輕微，目前在一般病房觀察。年紀最小的弟弟因肋骨斷裂、氣胸與血胸，傷勢嚴重，仍在加護病房持續觀察中。彰基表示，弟弟意識清楚，目前生命徵象穩定。

▲▼ 南投杉林溪森林遊樂區遊園巴士墜谷，66歲陳姓男子命危送醫搶救。（圖／民眾提供）

▲杉林溪巴士墜谷1死7傷 。（圖／記者高堂堯翻攝）

至於在南投基督教醫院的2姊妹，其中1人病情穩定，在一般病房觀察治療中，另1人已於今天中午出院。

這起車禍讓原本快樂的家庭出遊變調，家屬連日來在醫院守候，期盼傷者能早日康復。至於事故詳細原因，究竟是機械故障還是人為疏失，有待警方進一步調查釐清。

▲杉林溪森林生態渡假園區發生遊園車墜谷，現場進行救援。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

▲杉林溪森林生態渡假園區發生遊園車墜谷，現場進行救援。（杉林溪森林生態渡假園區提供）

03/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

