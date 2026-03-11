明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天冷空氣增強，各地明顯降溫，僅東半部及恆春有零星短暫雨，最冷時間點在周五及周六清晨，低溫下探9度，周六白天起逐日回暖，各地回到多雲到晴天氣。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，清晨輻射冷卻影響，各地溫度偏低，且越晚越冷，北部及東北部整天低溫11至13度、高溫19至21度，南部及花東低溫15至17度、高溫29度，要留意日夜溫差大。

林定宜指出，周五、周六為最冷時間點，清晨中部以北、東北部有局部地區下探9度，其他地區13至15度，水氣不多，僅花東、恆春有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、東北部地區及新竹以北山區有零星短暫雨。另外，明天東北風增強，基隆北海岸、桃園至屏東及離島要留意強陣風。

林定宜表示，周五冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚寒冷，日夜溫差大，基隆北海岸、恆春有零星短暫雨。周六冷氣團逐漸減弱，清晨感受偏冷，白天氣溫回升，各地晴到多雲，僅東南部、恆春有零星短暫雨。下周日至周三氣溫逐日回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春有零星短暫雨。

另外，他也說，目前在鵝鑾鼻東南東方2180公里的鸚鵡颱風，未來將朝東北東轉東北方前進，對台灣沒有影響。

