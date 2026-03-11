跑摩鐵沒激戰？過來人笑了「2女4男開房玩桌遊」　警察也傻眼

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人會去汽車旅館激戰，近日有員工表示，發現很多客人不是為了「那個」跑摩鐵，打電動、唱KTV、拍抖音、直播的大有人在，甚至有的只是單純來睡覺休息。最讓他傻眼的是，還曾遇過有人特地來「寫報告」，讓他忍不住好奇，大家到汽車旅館最奇葩的理由是什麼，貼文也引發熱烈討論。

一名汽車旅館小編在Threads分享工作觀察，指出不少人對汽車旅館的印象都停留在約會、為愛鼓掌，但實際上做的事五花八門。有人會來打電動、唱KTV、拍短影音，甚至有人是來直播、躲老婆，還有人只是純粹找地方睡覺休息。其中讓他覺得最離譜的是，曾遇過客人來「寫報告」的，讓他直呼「到底為何？」

他也補充，會知道是因為客人跟他聊天，「真的不要思想這麼…我們很單純」、「真的是不要給我這麼愛亂想內！亂亂來！」「聊天來的，其餘真的母湯多想。」

貼文引發討論，就有人分享，「我們曾經2女4男去開房間玩桌遊，警察來臨檢的時候一臉傻眼，還有一個開玩笑問我們他下班能不能一起玩。我們『我們明天要玩密室逃脫，一起嗎？』」、「我會去泡澡，因為汽車旅館的泡澡池比家裡大，可以躺平，泡累了還可以睡一下」、「在汽旅養傷！非情傷，是開刀出院當天立刻入住，只為了離醫院近一點、可以天天高壓氧換藥。」

還有網友說，「我真的去汽車旅館寫報告過，去中部call公司，但回程太塞了，乾脆找家汽旅進去把明早要交的報告寫完，順便躺一下」、「跟一群年輕男女開大房間……剪輯大甲媽進香影片」、「第一次進汽旅是跟我媽，目的是看2006年世界盃決賽，車子開進去的瞬間我真的嚇瘋…後來想想覺得很睿智，那場比賽我們鬼叫到像瘋掉，在家看鄰居可能會報警。」