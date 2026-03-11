南消六大隊安平消防隊前進慈濟高中　防火防災宣導寓教於樂

▲南消六大隊安平消防隊前進慈濟高中舉辦防火防災宣導活動，透過互動方式提升學生防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升校園防火防災觀念，台南市消防局第六救災救護大隊安平消防隊日前前往慈濟高中舉辦「防火防災趣味宣導」活動，透過遊戲互動、情境演練及趣味問答等方式，讓學生在輕鬆活潑的氣氛中學習防災知識，達到寓教於樂的宣導效果。

活動中，消防人員化身「防災教官」，帶領學生認識日常生活中常見的火災風險，包括用火、用電安全與瓦斯使用注意事項，並特別提醒一氧化碳中毒的防範方法。消防人員透過簡單易懂的示範與互動說明，讓學生了解一氧化碳是「看不見的殺手」，只要保持環境通風並正確使用燃氣設備，就能有效降低中毒風險。

隨著清明節即將到來，消防隊也藉機提醒學生將防火觀念帶回家，向家人宣導掃墓祭祖時應遵守「四不二記得」原則，包括不亂燒雜草、不飛揚紙錢、不隨意丟菸蒂、不讓火源無人看管，同時記得撲滅餘火並帶走垃圾，以避免山林火災發生。

消防人員也向師生介紹住宅用火災警報器的重要性。只要在家中安裝住警器，一旦偵測到煙霧便會立即發出警報聲，為家人爭取寶貴的逃生時間。消防隊指出，住警器就像家中的「火災小鬧鐘」，平時默默守護，一旦發生狀況便會即時提醒。

台南市長黃偉哲表示，防災教育應從小扎根，透過校園宣導讓學生建立正確安全觀念，並將防災知識帶回家庭，進一步形成全民防災的力量。

消防局長楊宗林指出，火災預防重於搶救，日常生活中的用火用電安全、住宅用火災警報器的安裝與定期檢查，都是守護家庭安全的重要關鍵。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，以輕鬆活潑的方式推廣防災觀念，學生更容易吸收與記住，希望孩子們能成為家中的「防火小尖兵」，與家人共同守護生活安全。

安平消防隊表示，未來將持續走入校園及社區，透過多元且創意的宣導活動，讓防火防災觀念深入每個家庭，讓安全意識成為日常生活的一部分。