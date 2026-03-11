公車投幣箱挖到寶！「2000多年古硬幣」被當車資投下去

▲這枚古硬幣的歷史，被證實可追溯到2000多年前。（圖／翻攝利茲市議會，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國一名公車司機整理投幣箱時，意外發現一枚設計罕見的特殊硬幣。時隔70多年，這枚曾被當作車資的硬幣，竟被證實是擁有逾2000年歷史的古文物。

被當成車資 古硬幣現蹤

《時人》報導，1950年代，一名公車司機收到這枚硬幣後，將它交給時任里茲市（Leeds）交通局出納主管艾德華茲（James Edwards）。

艾德華茲每天負責清點公車與電車司機的營收，但他會把外幣或假幣挑出來，送給孫子彼得（Peter Edwards）收藏，這枚硬幣也因此來到彼得手中，並且保存多年。

2000多年歷史 來自西班牙

根據里茲市議會9日聲明，這枚古硬幣來自西元前1世紀，由腓尼基文化迦太基人在西班牙加的斯（Cadiz）鑄造。

其中一面刻有神祇梅爾卡特（Melqart）面容，造型類似希臘英雄海克力斯，戴著標誌性的獅子頭飾。當時部分腓尼基錢幣刻有希臘式圖案，是為了增加對商人的吸引力。

著迷硬幣 決定捐給博物館

現年77歲的彼得推測，由於當時距離二戰結束不久，這或許是士兵從派駐國家帶回來的錢幣。他回憶，當年每次拜訪祖父家，都會獲得幾枚特殊硬幣，「我們都不是專業的硬幣收藏家，但對於它們的來歷跟圖案很感興趣。對我來說，它們就是寶藏。」

如今，彼得決定將這枚「年代久遠且具有重大意義」的古硬幣，捐贈給里茲博物館與藝廊（Leeds Museums and Galleries）典藏，「當我發現它的來源後，第一個念頭就是希望把它交給能夠提供所有人研究的機構……不過它究竟如何來到這裡，將永遠是個謎。」

這枚珍貴古硬幣目前已在里茲探索中心（Leeds Discovery Centre）與其他歷史硬幣一同展出。