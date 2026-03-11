台積電、大立光都來了！台中就博會釋7千職缺　高薪上看10萬

▲台中市政府與中興大學合作推出就博會，將釋出7000個職缺。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府與國立中興大學合作舉辦年上半年最大場就業博覽會，將於3月21日在中興大學惠蓀堂登場，邀請台積電、大立光等80家國內知名廠商齊聚，設置創新科技星光區等4大徵才專區，提供超過7000個工作機會，包括大數據、AI軟體工程師等工作，薪資上看10萬元，歡迎求職民眾前往。

勞工局指出，這是市府與中興大學合作第23年，這次邀集80家廠商共襄盛舉，包含全球晶圓代工龍頭「台積電」、光學光電設備製造商「大立光」、美國記憶體大廠「美光」及電子氣體製造商「聯亞科技」，提供逾7000個工作機會，其中全球唯一跨三大網管技術「N-Partner新夥伴科技」釋出大數據、AI軟體工程師，薪資上看10萬元，更貼心開發了1750個不限學經歷職缺。

台中市就業服務處補充，活動現場設置「XR實境接軌就業」專區，民眾可透過虛擬實境體驗了解職場工作環境及面試穿搭建議，還有設置青年獎勵金專區，提供各項就業促進措施及獎勵金諮詢，另外象徵求職順利、就業成功的就服處人氣IP就狸賀隆重登場，只要在現場與IP拍照打卡，就可以獲得一份精美小禮物。